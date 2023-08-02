У МЗС Польщі заявили, що хочуть хороших відносин з Україною

На тлі дипломатичного скандалу між Києвом та Варшавою, польське МЗС заявило, що бажає хороших відносин з Україною. Ці взаємини повинні базуватися на взаємоповазі та розумінні національних інтересів.

Таку заяву МЗС Польщі зробило на тлі напруження у відносинах з Україною. Зовнішньополітичне відомство Польщі виклало у розмові з українським дипломатом своє бачення майбутніх відносин.

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Що пропонує польська сторона

У польському МЗС наголосили, що партнерам слід уникати гострих заяв та дій, які можуть нашкодити взаєминам. Водночас у розмові з представником українського посольства польські дипломати виклали свою позицію щодо подальшого розвитку відносин Києва та Варшави.

Польща хоче добрих відносин з Україною. Вони мають базуватися на взаємоповазі та розумінні національних інтересів. Між партнерами слід уникати слів і дій, які шкодять добрим відносинам. Польща очікує, що Україна буде готова взяти до уваги нашу позицію, наприклад, щодо захисту польського сільського господарства, а також інших питань. Цю посаду сьогодні передали тимчасовому повіреному у справах України у Варшаві,

– заявили у польському МЗС,

Тобто МЗС Польщі фактично заявило про готовність обговорити питання транзиту зерна і бажає, щоб інтереси Польщі в цьому питанні були враховані.

Що напередодні заявляло польське МЗС

Раніше заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський заявив, що між Києвом та Варшавою "немає спільної згоди". Також він порадив Україні "не нападати на своїх союзників". Він повідомив, що бесіда з послом України буде ґрунтовною.

Дипломат заявив, що нібито саме заяви української сторони демонструють погіршення відносин. При цьому він заявив, що Польща лишається "поблажливою", адже на Україну напали. Однак країна допомагає настільки, наскільки це відповідає "політиці національних інтересів".

На тлі загострення конфлікту президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна та Польща стали щитом Європи, а щит не може давати тріщину. Глава держави наголосив, що жодні політичні миттєвості не повинні зіпсувати відносини України та Польщі, а емоціям точно потрібно дати охолонути. Також президент підкреслив, що для наших країн понад усе – перемога над спільним ворогом.