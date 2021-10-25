Польща хоче направити гуманітарну допомогу для мігрантів: Мінськ може не прийняти
Джерело:твітер Анджея Дуди
Польща підготувала гуманітарну допомогу для мігрантів на кордоні з білоруського боку. Країна хоче допомогти людям, які хочуть перетнути границю.
Про це заявив польський президент Анджей Дуда. Він висловив сподівання, що Білорусь дозволить допомогти.
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За словами Дуди, він запропонував направити гуманітарну допомогу до кордону з Білоруссю на зустрічі із прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким.
Необхідно допомогти переселенцям, які блукають білоруською стороною кордону,
– наголосив президент.
Він розповів, що планують направити гуманітарний конвой на пункті пропуску "Бобровнікі-Берестовіца" у вантажівках, які міститимуть:
- намети;
- ліжка;
- ковдри.
"Я звертаюся до Білорусі з проханням дозволити допомогти", – висловив сподівання Дуда.
Зауважимо, що Польща вже втретє намагається направити гуманітарну допомогу. Водночас Мінськ постійно відмовляється приймати вантаж для мігрантів.Зверніть увагу! На початку осені прикордонна служба Польщі оцінила кількість мігрантів з кризових регіонів, які перебувають у Білорусі та прагнуть потрапити в Європейський Союз, у понад 10 тисяч осіб. Ця кількість щомісяця подвоюється.
За словами очільника урядового агентства стратегічних резервів Міхала Кучмеровського, відповідна допомога – наразі на КПП "Бобровнікі".
Він наголосив на тому, що якщо Мінськ погодиться прийняти вантаж, то Польща надішле ще один конвой допомоги. В ньому передадуть ліки та продукти.
Кризова ситуація з мігрантами
- На білоруському кордоні відбувається міграційна криза. Вона пов'язана з діями білоруської влади.
- Режим Олександра Лукашенка за гроші звозить мігрантів з усіх кризових місць планети, щоб потім за допомогою своїх військових та прикордонників виштовхати їх через кордон ЄС у Польщу, Литву та Латвію.
- Це роблять для того, що дестабілізувати ситуацію в Євросоюзі, який змушений приймати неочікуваний гуманітарний тягар.
- Через потік мігрантів Польща на початку вересня запровадила режим надзвичайного стану.
- Також країна затвердила план будівництва стіни на кордоні. Як вважає Моравецький, це допоможе уникнути міграційного шантажу.
Повний текст публікації Дуди у твітері:
Під час зустрічі з прем'єр-міністром @Morawiecki я висунув ініціативу направити гуманітарний конвой до кордону з Білоруссю. Необхідно допомогти переселенцям, які блукають білоруською стороною кордону.
Я звертаюся до Білорусі з проханням дозволити допомогти. У вантажівках є намети, ліжка та ковдри.