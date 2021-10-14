Польща хоче побудувати високе загородження на кордоні з Білоруссю
Джерело:Укрінформ
Через наплив біженців на кордоні з Білоруссю Польща хоче побудувати там надійне загородження. Очікують, що на це витратять пів мільярда злотих.
Рада міністрів РП затвердила відповідний проєкт спецзакону. Сеймі Польщі може розглянути його вже цього тижня.
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Як виглядатиме споруда
Це має бути серйозне високе загородження. Його обладнають системами відеомоніторингу та фіксації руху. Про це розповів глава МВС Польщі Маріуш Камінський. В уряді зазначають, що спроб перетнути кордон тільки більшає.
Речник польського уряду Пьотр Мюллер розповів, що влада не розраховує на зменшення міграційного тиску найближчим часом. Тому треба посилити захист кордону.
До речі, у проєкті передбачено, що ніхто не зможе наближатися до загородження ближче, ніж на 200 метрів.
Яка ситуація з мігрантами
- З серпня тисячі мігрантів намагаються перетнути польський кордон з боку Білорусі. Переважно це вихідці з країн Близького Сходу та Африки.
- У Європейському Союзі переконані, що дозволяючи біженцям перетинати кордон, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко мстить за санкції.
- Польща зафіксувала рекордну кількість біженців у Європу на кордоні з Білоруссю. За добу 28 вересня прикордонники нарахували майже 500 спроб незаконного перетину кордону.
- Тому останніми тижнями Варшава розмістила на кордоні тисячі солдатів, звела паркан з колючого дроту і ввела надзвичайний стан.