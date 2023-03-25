Україні треба тут і зараз: Польща наполягає на закупівлі боєприпасів за межами ЄС

Польща планує переконувати партнерів в ЄС у потребі спільної закупівлі боєприпасів за межами блоку. Причина в тому, що Україні потрібні снаряди вже зараз, а в Європі їх недостатньо.

Відповідну заяву зробив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Він сказав, що у світі є кілька регіонів, де боєприпасів значно більше. Як приклад Моравецький назвав Ізраїль і Південну Корею.

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Франція виступає проти закупівлі зброї за межами ЄС

Глава польського уряду висловив сподівання, що дискусії з Єврокомісією та ключовими державами ЄС прискорять процес передачі Україні боєприпасів.

"У Брюсселі це такий собі секрет Полішинеля, що в Європі немає боєприпасів. З іншого боку, у світі є кілька регіонів, зокрема Південна Корея та Ізраїль, де таких боєприпасів набагато більше. Тому я розраховую на те, що наші спільні дискусії з Єврокомісією, кількома ключовими країнами, Німеччиною та Францією, призведуть до швидкого отримання боєприпасів, тому що Україна потребує їх тут і зараз", – заявив Моравецький.

Проти закупівлі амуніції за межами Євросоюзу виступає Франція, яка наполягає на тому, щоб вигідні контракти йшли європейським фірмам.

Я буду переконувати їх (Францію – 24 Канал), тому що боєприпаси потрібні дуже швидко. Оскільки ми не маємо таких боєприпасів тут, в Європі, в достатній кількості, ми повинні купувати їх ззовні, так само, як Польща зараз купує суперсучасну зброю К2, К9 і Abrams з-за кордону,

– зазначив прем'єр Польщі.

Матеуш Моравецький визнав, що потрібна також згода продавця. Наприклад, Південна Корея зберігає нейтралітет і не постачає зброю Україні.

"З цього треба починати. Ми можемо це зробити тільки в тому випадку, якщо той, хто нам продає, дасть дозвіл на експорт, дасть дозвіл на передачу цих боєприпасів. Ми, звичайно, надійний партнер, тому будемо робити це тільки за згодою", – сказав він.

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