Для України: Польща у кілька разів збільшить виробництво боєприпасів
Джерело:RMF FM
Польський виробник боєприпасів Dezamet збільшить свої потужності для виробництва боєприпасів. На цей крок Варшава іде для того, аби допомогти Україні покрити потребу в снарядах.
Про це під час інтерв'ю заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Таку заяву він зробив на тлі запланованого на 27 березня візиту комісара ЄС з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретона на підприємство Dezamet.
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Польща хоче виробляти більше боєприпасів для потреб України
Dezamet входить до складу державної компанії Polska Grupa Zbrojeniowa і є одним із 50 підприємств групи, яке виготовляє зброю. На цьому заводі будуть запущені нові лінії виробництва.
Цей завод може розраховувати на нові замовлення і кошти, ми будемо запускати нові виробничі лінії на цьому та інших підприємствах з виробництва боєприпасів,
– заявив Моравецький.
Прем'єр-міністр Польщі наголосив, що країна планує збільшити виробництво боєприпасів у кілька разів. Крім того, уряд розраховує, що до збільшення виробництва долучаться і приватні компанії.
Polska Grupa Zbrojeniowa, на якій працює близько 20 000 осіб, планує збільшити роботу силу, відкривши кілька тисяч додаткових робочих місць.
ЄС погодив план щодо постачання боєприпасів Україні
- 20 березня у Євросоюзі досягли згоди щодо постачання боєприпасів для України та поповнення власних складів зі снарядами.
- Крім того, члени Євросоюзу погодилися на збільшення виробничих потужностей. Про угоду домовилися 19 країн ЄС та Норвегія. Натомість Угорщина вирішила не брати участь у проєкті Євросоюзу.
- ЄС виділив 1 мільярд євро на термінові поставки снарядів та ще 1 мільярд для спільних закупівель боєприпасів.
- Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава виступає за закупівлю Євросоюзом боєприпасів за своїми межами, зокрема мова йде про Ізраїль та Південну Корею. Однак поки що проти цього виступає Франція. Однак для реалізації цієї ідеї потрібна ще й згода продавця.