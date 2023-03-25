Для України: Польща у кілька разів збільшить виробництво боєприпасів

Польський виробник боєприпасів Dezamet збільшить свої потужності для виробництва боєприпасів. На цей крок Варшава іде для того, аби допомогти Україні покрити потребу в снарядах.

Про це під час інтерв'ю заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Таку заяву він зробив на тлі запланованого на 27 березня візиту комісара ЄС з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретона на підприємство Dezamet.

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Dezamet входить до складу державної компанії Polska Grupa Zbrojeniowa і є одним із 50 підприємств групи, яке виготовляє зброю. На цьому заводі будуть запущені нові лінії виробництва.

Цей завод може розраховувати на нові замовлення і кошти, ми будемо запускати нові виробничі лінії на цьому та інших підприємствах з виробництва боєприпасів,

– заявив Моравецький.

Прем'єр-міністр Польщі наголосив, що країна планує збільшити виробництво боєприпасів у кілька разів. Крім того, уряд розраховує, що до збільшення виробництва долучаться і приватні компанії.

Polska Grupa Zbrojeniowa, на якій працює близько 20 000 осіб, планує збільшити роботу силу, відкривши кілька тисяч додаткових робочих місць.

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