Польща закупила в США ракети великої дальності на 850 мільйонів доларів

Польща закупила в США ракети великої дальності ураження класу "повітря – повітря". Сума угоди становить 850 мільйонів доларів.

Про це повідомило польське Агентство з питань озброєнь. Йдеться про закупівлю кількох сотень ракет класу "повітря-повітря" AIM-120C AMRAAM.

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Польща придбає ракети у США

Сьогодні Агентство з питань озброєнь підписало контракт з урядом США на суму близько 850 мільйонів доларів США на постачання декількох сотень ракет AIM-120C AMRAAM,

– йдеться у повідомленні.

Це ракети класу "повітря-повітря". Точної кількості ракет, які замовила Польща, не повідомили. Ракети надходитимуть у період з 2029 по 2033 роки. Ці засоби використовуватимуть бойові літаки Військово-повітряних сил Сполучених Штатів, які стоять на озброєнні Польщі.

Ба більше, за даними польських ЗМІ, наступного тижня Варшава і Вашингтон підпишуть угоду про закупівлю 96 бойових вертольотів Apache американського виробництва на суму понад 9 мільярдів доларів. Вони мають замінити застарілий вертолітний парк Польщі радянських часів.

До слова, з 1 серпня Польща запустила операцію "Wschodnia zorza", спрямовану на захист повітряного простору від незаконних вторгнень, особливо з використанням дронів та інших безпілотних літальних апаратів. На цей крок країна пішла у відповідь на агресію Росії проти України.