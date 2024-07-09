Скільки МіГ-29 може отримати Україна від Польщі

Польща розглядає можливість передачі Україні власних літаків МіГ-29. Проте реалізація цієї ідеї можлива, якщо члени НАТО дозволять замінити ці винищувачі іншими.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан сказав 24 Каналу, що поляки мають ескадрилью МіГ-29. Відповідно Україна може отримати від 12 до 18 літаків.

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Хороший варіант для України

Глава польського уряду Дональд Туск, який анонсував передачу винищувачів, сказав, що це не повинно відбуватися "коштом безпеки Польщі".

Варшаві потрібне заміщення цих Міг-29 подібними типами літаків, або прикриттям натівськими механізмами секторів, з яких будуть зняті винищувачі,

– мовив Світан.

Він зауважив, що польські МіГ-29 модернізовані під роботу з озброєнням НАТО.

Для нас це було б непогано, адже це модернізовані літаки з хорошою авіонікою, а з іншого боку, нам не потрібно вигадувати нову систему обслуговування. Аеродромне обладнання, яке наразі має Україна, може обслуговувати ці борти,

– наголосив військовий експерт.

Втім, головна умова, аби країни НАТО дозволили Варшаві передати літаки Києву, адже Альянсу доведеться перекривати повітряний простір Польщі іншими засобами.

Зазначимо, що 8 липня Україна уклала із Польщею двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпеки. Вона складається з 10 розділів, які охоплюють питання політичної, військової, економічної підтримки тощо.

Крім того, в угоді йдеться про можливість перехоплення ракет і дронів у повітряному просторі нашої країни Польщею, які будуть летіти в її бік.