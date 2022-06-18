Польща може закрити небо над заходом України"з дня на день"

Протиповітряну оборону над західними областями України може взяти на себе Варшава, якщо Росія продовжить атакувати ракетами великої дальності прикордонні райони з Польщею.

Про це заявив екскерівник Бюро Нацбезпеки Польщі Станіслав Козей в інтерв'ю Onet. За його словами, протиракетний захист над Західною Україною можуть запровадити "з дня на день".

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Росія програє, бо використовує старе обладнання

Польський генерал зазначив, що українці мають чимало сучасної військової техніки із Заходу. Росіяни у цьому контексті програють, адже покладаються на застаріле, радянське або пострадянське обладнання. Однак кількісно, Росія таки досі становить серйозну загрозу.

Тож Козєй припустив можливість протиракетного захисту західних областей, зважаючи на близькість ракетних ударів до польського кордону.

Ми маємо аргументи для того, щоб забезпечити превентивне страхування і повідомити про це Росію. Якщо вона не перестане атакувати наш кордон ракетами великої дальності, то з дня на день ми можемо запровадити протиракетний захист над Західною Україною,

– сказав Козєй.

Якщо Путіна не зупинити, він просунеться далі

За його словами, "якщо Путін побачить, що його доктрина ескалації ефективна, за кілька років може просунутися далі, наприклад, до Сувальського коридору".

Коротко про ракетні обстріли росіян про прикордонню з Польщею

15 травня росіяни здійснили чергову атаку на Львівщину – випустили 6 ракет, 2 з яких вдалося знищити. Втім, 4 ракети влучили в об'єкт військової інфраструктури у Яворівському районі, неподалік кордону з Польщею.

Вранці 13 березня Росія теж обстрілювала Яворівський полігон. По території колишнього учбового центру НАТО було випущено 30 ракет. Унаслідок ворожого авіаудару загинули 35 людей. Напад Росії на територію Міжнародного миротворчого центру в Яворові навіть зняли зі сторони Польщі.

Тоді українська влада ще сподівалась на підтримку НАТО і просила закрити небо над Україною, адже Яворівський полігон від кордону країни-учасниці Альянсу відділяє всього 20 кілометрів.

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