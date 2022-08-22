На скільки мільярдів Польща вже допомогла Україні: колосальна сума
Джерело:PAP
Від початку повномасштабної війни Україна отримала від Польщі допомогу на понад 10 мільярдів злотих (2,1 мільярда євро). Найбільшу частку у цій сумі складає вартість переданої зброї.
Вартість переданої зброї складає близько 7 мільярдів злотих
Відповідні дані щодо допомоги Україні назвав керівник канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчик. Він розповів, що бачив оцінки, за якими увесь обсяг наданої Україні та українцям допомоги, включно з внесками від польських громадян, перевищує 10 мільярдів злотих.
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Разом з тим, керівник канцелярії прем'єра Польщі не вказав, де саме була вказана ця цифра. Повідомляється, що в цій сумі найбільшу частку складає вартість переданої зброї – близько 7 мільярдів злотих.
Коментуючи допомогу Україні, Дворчик зазначив, що це не тільки солідарність з українцями, але й стратегічний хід, щоб російські танки не опинилися на білоруському кордоні.
Це важливо не лише як солідарність з нашим східним сусідом, а і як стратегічна дія, що сприяє безпеці Польщі. Кожен знищений в Україні російський танк – це потенційно мінус один танк, який міг би згодом стояти вже на російсько-польському чи білорусько-польському кордоні,
– сказав Міхал Дворчик.
Польща передала Україні гармати AHS Krab
- Польща – одна з країн, яка надає Україні найбільшу допомогу у війні з росією. Саме Польща першою прийняла велику кількість українських біженців у перші дні повномасштабної війни. Також Польща підтримує Україну на міжнародному рівні.
- Окрім того, Україна отримує потужну військову допомогу від поляків. Наприкінці травня з'явилася інформація, що польська армія навчила 100 українських військових користуватися САУ AHS Krab й вирішила передати нашій армії ці гармати.
- У Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що українські захисники успішно нищать російських загарбників за допомогою польських САУ.
- Завдяки польській САУ Krab наші захисники нищать склади з боєприпасами та пальним окупантів, логістичні центри, опорні пункти, техніку та живу силу.
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