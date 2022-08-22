На скільки мільярдів Польща вже допомогла Україні: колосальна сума

Від початку повномасштабної війни Україна отримала від Польщі допомогу на понад 10 мільярдів злотих (2,1 мільярда євро). Найбільшу частку у цій сумі складає вартість переданої зброї.

Вартість переданої зброї складає близько 7 мільярдів злотих

Відповідні дані щодо допомоги Україні назвав керівник канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчик. Він розповів, що бачив оцінки, за якими увесь обсяг наданої Україні та українцям допомоги, включно з внесками від польських громадян, перевищує 10 мільярдів злотих.

Варте уваги Історична мить: Дуда став на коліно перед меморіалом полеглих у боях із більшовиками бійцями УНР

Разом з тим, керівник канцелярії прем'єра Польщі не вказав, де саме була вказана ця цифра. Повідомляється, що в цій сумі найбільшу частку складає вартість переданої зброї – близько 7 мільярдів злотих.

Коментуючи допомогу Україні, Дворчик зазначив, що це не тільки солідарність з українцями, але й стратегічний хід, щоб російські танки не опинилися на білоруському кордоні.

Це важливо не лише як солідарність з нашим східним сусідом, а і як стратегічна дія, що сприяє безпеці Польщі. Кожен знищений в Україні російський танк – це потенційно мінус один танк, який міг би згодом стояти вже на російсько-польському чи білорусько-польському кордоні,

– сказав Міхал Дворчик.

Польща передала Україні гармати AHS Krab

Польща – одна з країн, яка надає Україні найбільшу допомогу у війні з росією. Саме Польща першою прийняла велику кількість українських біженців у перші дні повномасштабної війни. Також Польща підтримує Україну на міжнародному рівні.

Окрім того, Україна отримує потужну військову допомогу від поляків. Наприкінці травня з'явилася інформація, що польська армія навчила 100 українських військових користуватися САУ AHS Krab й вирішила передати нашій армії ці гармати.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що українські захисники успішно нищать російських загарбників за допомогою польських САУ.

Завдяки польській САУ Krab наші захисники нищать склади з боєприпасами та пальним окупантів, логістичні центри, опорні пункти, техніку та живу силу.

Раніше – Польща передала Україні потужні танки PT-91 Twardy: дивіться відео