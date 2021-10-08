Польща не має наміру виходити з Євросоюзу, – прем'єр Моравецький
Джерело:Матеуш Муравецький у фейсбуці
Матеуш Моравецький заявив, що Польща не планує покидати лави Європейського Союзу. За словами прем'єра, його держава точно не є "непроханим гостем".
Очільник польського уряду зазначив, що вступ Польщі та країн Центральної Європи до ЄС є одноєю з найбільш важливих подій останніх десятиліть.
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Ми всі на цьому виграли. Тому я ясно говорю: місце Польщі є і буде в європейській сім'ї народів,
– наголосив Матеуш Моравецький.
Прем'єр також пояснив, що рішення Конституційного суду підтвердило те, що в буквальному сенсі випливає зі змісту Конституції. Тобто конституційне право має перевагу над іншими джерелами права.
"Ми не непрохані гості", – Моравецький
"У нас ті ж права, що і в інших. Ми хочемо, щоб ці права поважали. Ми не є в Євросоюзі непроханим гостем. І тому не згодні з тим, щоб нас розглядали як країну другого сорту", – продовжив він.
Ми хочемо спільноти поваги, а не Асоціації рівних і рівноправних. Це теж наша спільнота, наш союз. Такий союз ми хочемо, і такий союз будемо і далі створювати,
– додав глава уряду.
До слова У Польщі обурились "повчанням ЄС про демократію"
Суперечності між Польщею і ЄС: коротко
- Декілька років у Польщі тривають обговорення та суперечки стосовно судової системи. У грудні 2019 року навіть йшлося про ризики виключення Польщі з ЄС.
- У лютому 2020 року в Польщі ухвалили закон, за яким можуть карати суддів, які ставлять під сумнів законність рішень чи кадрові призначення. Таке рішення обурило ЄС: там вважають, що держава порушує права суддів і принципи незалежності судової системи.
- Суд Європейського Союзу зобов'язав Польщу негайно зупинити застосування національних положень, що стосуються повноважень Дисциплінарної палати Верховного Суду.
- Самі ж громадяни Польщі страйкують і не хочуть, щоб у судову систему втручалися ззовні. У ЗМІ почали ширитися чутки про ймовірний вихід Польщі з ЄС. Втім, влада заперечує цей сценарій.