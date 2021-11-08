Польща оголосила бойову готовність на кордоні з Білоруссю, – міністр оборони

До кордону між Польшею та Білоруссю 8 листопада рушили кілька сотень мігрантів. Після цього Польща оголосила про бойову готовність на кордоні з Білоруссю.

Відповідна інформація з'явилась орієнтовно о 12:30. Про це написав у твітері міністр оборони Маріуш Блащак.

Читайте також Польща хоче збільшити чисельність армії вдвічі через Росію та Білорусь

Польща оголосила бойову готовність на кордоні з Білоруссю

На кордоні чергують понад 12 тисяч солдатів. Ми підняли стан бойової готовності,

– заявив міністр оборони.

Пояснив, що разом зі службами Міністерства внутрішніх справ та адміністрації "готові захищати польський кордон".

У Міноборони Польщі показали групу мігрантів біля кордону: дивіться відео

Сотні мігрантів прямують на кордон з Польщею: дивіться відео

До речі, у прикордонній службі Польщі повідомили, що від початку 2021 року вони зафіксували понад 30 тисяч спроб нелегального перетину кордону з Білорусі.

Наплив нелегалів на кордоні Польщі та Білорусі: що відомо