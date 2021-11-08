Польща оголосила бойову готовність на кордоні з Білоруссю, – міністр оборони

8 листопада 2021 , 13:41
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Джерело:

твітер Маріуша Блащака

До кордону між Польшею та Білоруссю 8 листопада рушили кілька сотень мігрантів. Після цього Польща оголосила про бойову готовність на кордоні з Білоруссю.

Відповідна інформація з'явилась орієнтовно о 12:30. Про це написав у твітері міністр оборони Маріуш Блащак.

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Польща оголосила бойову готовність на кордоні з Білоруссю

На кордоні чергують понад 12 тисяч солдатів. Ми підняли стан бойової готовності,
– заявив міністр оборони. 

Пояснив, що разом зі службами Міністерства внутрішніх справ та адміністрації "готові захищати польський кордон". 

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Сотні мігрантів прямують на кордон з Польщею: дивіться відео

До речі, у прикордонній службі Польщі повідомили, що від початку 2021 року вони зафіксували понад 30 тисяч спроб нелегального перетину кордону з Білорусі.

Наплив нелегалів на кордоні Польщі та Білорусі: що відомо

  • Вранці 8 листопада сотні людей з рюкзаками прямували у сторону білорусько-польського кордону. Серед них були діти. 
  • У Держприкордонкомітеті Білорусі заявили, що до такого кроку біженців підштовхнула "байдужість та нелюдське ставлення польської влади". Нібито поляки витісняють зі свого кордону мігрантів, які прямують в Європу з білоруської сторони.
  • Натомість заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик заявив, зі сторони білоруського кордону "є бажання спричинити великий інцидент, бажано з пострілами та смертями".
  • Речник міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Зарин заявив, що розпочалася найбільша спроба насильницького проникнення у країну.
  • Польський прем'єр-міністр скликав екстрене засідання антикризового штабу. У ньому мали брати участь прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, віцепрем'єр, глава МЗС Польщі та очільник Міністерства національної оборони.
Автор: Діана Квасневська