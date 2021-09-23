Польща отримала право брати участь у сертифікації "Північного потоку-2"
Джерело:PGNiG
Федеральне мережеве агентство Німеччини дозволило Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo брати участь в процедурі сертифікації газопроводу "Північний потік-2".
Про це повідомила польська газова держкомпанія PGNiG на своєму сайті 22 вересня.
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Федеральна мережева агенція Німеччини (Bundesnetzagentur, BNetzA) надала PGNiG, а також її німецькій філії PGNiG Supply & Trading GmbH допуск до процедури сертифікації "Північного потоку-2",
– йдеться у повідомленні.
Голова правління PGNiG Павло Маєвські заявив, що вони задоволені рішенням регулятора про надання обом компаніям можливості брати участь в процедурах сертифікації.
"Північний потік-2" не відповідає вимогам
"В процесі сертифікації ми будемо прагнути до того, щоб власник "Північного потоку-2" не зміг уникнути застосування вимог про розмежування прав власності, доступу третіх сторін і прозорих тарифів, що враховують витрати на весь трубопровід", – сказав він.
Ми будемо послідовно доводити, що Nord Stream 2 AG не відповідає формальним і змістовним вимогам до оператора трубопроводу, зокрема, вимогам, що стосуються надійності поставок і корпоративної структури компанії,
– додав Павло Маєвські.
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