Польща передасть Україні танки Leopard: Катков розповів, які можливості це відкриває

Напередодні стало відомо, що Україна таки отримає потужні танки Leopard 2. Ба більше, ми можемо розраховувати на достатньо велику кількість цих машин для ЗСУ.

Відомо, що Польща передасть цілу роту, яка передбачає 14 машин. Така новина є вкрай приємною. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков.

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Україна може отримати понад 1000 одиниць

Так, мовиться про колективне рішення щодо постачання озброєння. Президент Польщі Анджей Дуда відзначив, що передаватиметься більша кількість у межах коаліції країн.

"Це означає, що для нас відкривається можливість отримання значно більшої кількості Leopard 2, адже це пан'європейський танк. Якщо брати лише операторів країн, в яких 100 танків, ми вийдемо на ту саму Польщу, Німеччину, Швецію, Фінляндію, Іспанію", – зауважив військовий експерт.

За словами військового експерта, якщо не брати до уваги Австрію, Швейцарію, Грецію, Туреччину й Угорщину, а розглядати лише потенційні країни-донори, які передають озброєння – ми вийдемо на показники понад 1000 одиниць танків у строю і декілька сотень у запасі.

Доволі значний ресурс, що дозволяє говорити про те, що Leopard 2 можна постачати до України. І одразу вирішиться питання щодо того, де їх обслуговувати,

– говорить Катков.

Розуміємо, що українські фахівці проводитимуть певні роботи у польових умовах, а більш складний ремонт – у тилу. Та у будь-якому випадку заводський ремонт має здійснюватися на спеціалізованому заводі, акцентує головний редактор Defence Express, де фахівці вже багато років цим займаються і має відповідне обладнання.

Відповідь очевидна – це потрібно робити у Польщі, тому що вона експлуатує ці танки, ба більше, проводить їхню самостійну модернізацію,

– наголосив військовий експерт.

Він додає: танк – це машина, яка на полі бою на себе притягує все. Тому вкрай важливим аспектом є правильне обслуговування й заводський ремонт.

"Лише за цим елементом німецький Leopard 2 виграє в американського Abrams, який можна ремонтувати лише у США. Ми розуміємо, яке плече логістики формується – Польща або США. Тому рішення про надання Leopard 2 є вкрай прагматичним", – стверджує Олег Катков.

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Ключове про Leopard 2

Це танк, який створювався для того, щоб протистояти армії Радянського Союзу з урахуванням тієї техніки. Він дуже добре справляється з Т-72, Т-90, Т-80 та іншими;

Він має значно кращу гармату, яка веде вогонь точніше і на більшій дистанції;

Західними снарядами він може прошивати радянську техніку у будь-якій проєкції на всіх реальних дистанціях бою;

Навіть Leopard 2 A4 90-х років має тепловізори та цифрову систему управління вогнем.

"Це супермашина, ікона танкобудування. За своєю ефективністю вона не поступається Abrams", – підсумував головний редактор Defence Express Олег Катков.