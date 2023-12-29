Була в небі 3 хвилини: Польща підтвердила, що її повітряний простір порушила російська ракета

29 грудня вранці, коли Росія масовано атакувала Україну, невідомий об'єкт перетнув повітряний кордон Польщі. У Варшаві заявили, що це була російська ракета.

Президент країни Анджей Дуда скликав термінове засідання військових і силовиків, аби встановити походження невідомого об'єкта. Зрештою, у генштабі Війська Польського підтвердили, що "порушницею" кордону була саме російська ракета.

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Є докази

Так, за підсумками засідання РНБО Польщі начальник генштабу генерал Вєслав Кукула заявив, що є всі підстави стверджувати, що російська ракета перетнула польський повітряний простір.

Ми маємо підтвердження цього на національному та союзницькому радарах,

– сказав генерал.

Польські ЗМІ припускають, що, ймовірніше, до Польщі залетіла російська крилата ракета Х-22 або Х-101, яка потім знову повернулася в Україну, де її збили засобами ППО.

Нагадаємо, що прем'єр країни Дональд Туск провів нараду з начальником Генерального штабу, оперативним командувачем Збройних сил, главою Міноборони та керівниками спецслужб щодо порушення повітряного кордону Польщі.

Тим часом польська поліція здійснює пошуки ракети. У ЗМІ припускали, що вона могла впасти на території Люблінського воєводства.

Була у небі три хвилини

Командувач Оперативних збройних сил генерал-майор Мацей Кліш уточнив, що російська ракета перебувала у польському небі три хвилини.

За його словами, повітряна ціль залетіла приблизно на 40 кілометрів вглиб території Польщі. За нею слідкували за допомогою радарів.

Кліш припустив, що ракета, ймовірно, покинула польську територію.

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