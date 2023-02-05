Польща будуватиме електронне загородження на кордоні з Росією

Скоро у Польщі розпочнуть зведення електронного загородження на кордоні з Росією. Поляки межують з Калінінградською областю, а лінія кордону становить 232 кілометри, 202 з яких суходолом.

Будівництво розпочнеться у березні цього року. Лейтенантка прикордонної служби Польщі Анна Міхальська розповіла, що електронна система на ділянці з Калінінградською областю має охопити приблизно 200 кілометрів сухопутного кордону.

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За кордоном спостерігатимуть постійно

Завдяки системі датчиків і камер можна здійснювати моніторинг кордону 24/7, незалежно від погодних умов. При цьому не потрібно перебувати безпосередньо на лінії кордону. Алгоритми розроблені так, щоб прикордонник міг реагувати лише на реальні спроби перетину кордону людьми. Наразі підрядник уже готує проєкт, який передасть на затвердження до прикордонної служби.

Польща завершила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю

На початку жовтня 2022 року Польща завершила будівництво захисного бар'єра на кордоні з Білоруссю. Наразі польський кордон є найкраще захищеним у Європі. Нелегальний в'їзд до Польщі тепер неможливий.

Бетонну стіну з колючим дротом вартістю 1,6 мільярда злотих почали будувати восени 2021 року через потік нелегальних мігрантів з Білорусі до Польщі.

Стіна обладнана датчиками руху, також там передбачені камери та отвори для тварин.

За минулий рік польські прикордонники зафіксували 11 випадків незаконного перетину кордону з Росії.