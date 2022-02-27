Польща погодилася бути транспортним вузлом для постачання зброї Україні
27 лютого 2022 , 23:04Читать новость на русском
Джерело:Антон Геращенко
Польща допоможе Україні отримувати зброю від закордонних союзників. Вона буде транспортним вузлом.
Все більше європейських країн погоджуються на додаткове постачання озброєння для України. Однак є проблема з логістикою, адже російська армія обстрілює українські аеродроми.
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В цьому випадку на допомогу прийде Польща, яка стане транспортним вузлом. Вже звідти зброя може потрапити в різні куточки України напряму.
Для прикладу, лише в неділю, 27 лютого, чимало країн погодилися надати озброєння Україні:
- Євросоюз поставить Україні бойові літаки
- Данія передасть Україні до 2700 одиниць протитанкової зброї
- Швеція надасть Україні 5000 одиниць протитанкової зброї
- Угорщина передала Україні паливо та продовольство