Польща поки не передавала Україні зброю – Резніков

Олексій Резніков розповів, що наразі Україна не отримала від Польщі жодної військової допомоги. Водночас є довга історія польської гуманітарної допомоги.

Міністр оборони Резніков зауважив, що, можливо, Польща "зможе щось передати Україні, не послаблюючи власних оборонних можливостей". Також він наголосив, що від моменту призначення на посаду міністра 4 листопада жодного разу не контактував з Маріушем Блащаком – польським колегою.

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На сьогодні ми нічого не отримали. У нас довга історія польської гуманітарної допомоги, але якщо мовиться про військові питання, то такого постачання поки що не було,

– наголосив Резніков.

Прем'єр-міністр Польщі відвідає Україну

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відвідає Україну вже 1 лютого. У Києві він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та очільником уряду Денисом Шмигалем.

Речник польського уряду Пьотр Мюллер наголосив, що польська сторона зробить усе можливе, аби "зберегти мир в Європі".

Мюллер запевнив: Польща підтримує Україну в діях, метою яких є запобігти російській агресії.

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