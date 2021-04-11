Польща працює над посиленням санкцій через агресію Росії проти України

У Польщі активно працюють над посиленням санкцій щодо Росії за агресивні дії проти України.

У польському МЗС заявили, що своє майбутнє головування в ОБСЄ використовуватимуть для деескалації війни на Донбасі.

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Наше занепокоєння, також як і союзників, викликає зосередження російських військ поблизу українських кордонів, в тому числі в окупованому Криму та на Чорному морі,

– йдеться у повідомленні.

У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що напругу збільшують також військові навчання, які у квітні мають відбутися у різних частинах Росії.

Польща активно підтримує Україну

Дипломати також наголосили, що Польща є у колі найактивніших країн, які порушують питання російської агресії на міжнародній арені.

Польща активно підтримує й ініціює заходи, які зміцнюють міжнародний тиск на Росію в рамках ЄС, ООН чи ОБСЄ. Ми також активно підтримуємо військову адаптацію НАТО й України,

– зауважили у МЗС.

Насамкінець у відомстві додали, що "Польща постійно працює над посиленням санкційного режиму ЄС проти Росії через її агресивну політику в Україні".

Розташування російських угрупувань поблизу кордону / Інфографіка 24 каналу