Польща повідомила про смерть ще одного мігранта на кордоні з Білоруссю

Польські прикордонники виявили групу нелегальних мігрантів на кордоні з Білоруссю. Один із чоловіків помер прямо під час арешту охоронцями рубежу.

У ніч проти 24 вересня група незаконних мігрантів з Іраку намагалася перетнути кордон. За приблизно 500 метрів від рубежу їх арештували.

Зверніть увагу Надзвичайний стан у Польщі: як його введення вплинуло на життя прикордонних міст та селищ

На кордоні з Білорусі помер мігрант

Один із чоловіків знепритомнів і впав. Його намагалася реанімувати медики "швидкої, однак намарно. Ймовірною причиною прикордонники називають серцевий напад.

В іншого ж з мігрантів виявився позитивний тест на коронавірус, його шпиталізували.

В уряді Польщі вже розглядають продовження надзвичайного стану у прикордонних районах ще на 60 днів. Початково його запровадили на 30 днів.

Ситуація з мігрантами на кордоні з Білоруссю

У районі населеного пункту Беняконі на початку серпня білоруські прикордонники знайшли нелегала у важкому стані з чисельними побоями. Згодом чоловік помер.

У Литві заявили, що Мінськ таким влаштував провокацію.

Перед тим литовська влада бідкалася на наплив незаконних мігрантів з території Білорусі.

Парламент Литви схвалив резолюцію, якою називає зростання нелегальної міграції гібридною агресією Білорусі.

, польські прикордонники 19 вересня виявили три тіла на кордоні з Білоруссю. За розслідування справи взялась прокуратура. Того ж дня з Білорусі прийшла інша моторошна новина: поблизу кордону з Польщею виявили мертвою громадянку Іраку. Припускають, що усі вони померли від переохолодження.