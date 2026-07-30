"Це ж не Бандера залетів": політичний експерт розкритикував ставлення Польщі до російської атаки

Під час чергової масованої російської атаки по території України 30 липня 2026 року одна з крилатих ракет залетіла на територію Польщі. Реакція польської влади викликала хвилю критики, адже замість оперативних дій посадовці заявили лише про "невпізнаний повітряний об'єкт".

Доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький розповів 24 Каналу, що така поведінка польської сторони є неприйнятною. На його думку, Варшава демонструє подвійні стандарти щодо безпекових загроз з боку Росії.

Польща недооцінює російську загрозу

Андрій Городницький зауважив, що російська ракета фактично порушила повітряний простір Польщі, однак реакція влади звелася до створення координаційних штабів і з'ясування обставин. Така відповідь лише демонструє неспроможність адекватно реагувати на дії Росії.

Зверніть увагу! Під час масованої атаки на Україну російська ракета Х-101 порушила повітряний простір Польщі, що становить загрозу безпеці Європи. Очільник МЗС України Андрій Сибіга назвав це свідченням необхідності посилення ППО та закликав партнерів до рішучої відповіді.

Крім того, він різко розкритикував позицію окремих польських політиків щодо України. За словами політичного експерта, складається враження, що до української тематики у Польщі ставляться значно емоційніше, ніж до реальної російської загрози.

Якщо на ракеті був би намальований портрет Степана Бандери, я думаю, вони б точно її збивали. Це дивна і неадекватна поведінка,

– сказав він.

Раніше Польща пояснювала небажання передавати Україні більше ракет до систем Patriot потребою зберегти власні запаси. Однак виникає питання, чому ці засоби не застосовуються навіть тоді, коли російські ракети порушують польський повітряний простір.

Політичний експерт про помилки Польщі у зовнішній політиці: відео

На думку Городницького, особливо небезпечною така політика виглядає на тлі оцінок європейських спецслужб, які попереджають про високий ризик потенційної агресії Росії проти країн Балтії та Польщі.

Сучасна війна суттєво змінилася, а Україні вдалося накопичити унікальний досвід протидії дронам і ракетним атакам. Польська влада навпаки мала б будувати тісті партнерські відносини з Києвом, щоб також мати змогу вистояти під час ймовірної загрози з боку Кремля.

Політичний експерт зауважив, що країни Європи мають серйозніше ставитися до російської агресії та не допускати поширення ксенофобських настроїв щодо українців, адже ігнорування цих проблем може бути небезпечним.

"Якщо люди не вчаться історії й демократичний світ не зупинить це зараз, усе може призвести до набагато більш катастрофічних наслідків. Ми вже проходили подібні уроки", – підсумував Андрій Городницький.