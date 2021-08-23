Польща розуміє, як болить через байдужість союзників, – Дуда про окупацію Криму
Джерело:24 канал
Анджей Дуда на саміті Кримської платформи закликав союзників України до солідарності через окупацію Криму. Він наголосив, що Варшава, як ніхто, розуміє біль Києва.
"Розуміємо Україну з власної історії", – Дуда
Свій виступ президент Польщі розпочав українською мовою. Він подякував Володимиру Зеленському за запрошенням на Кримську платформу, а далі продовжив свою промову польською.
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Поляки вас розуміють, вашу ситуацію та страждання. Ви можете розраховувати на нашу підтримку. Україна потребує міжнародної солідарності. Наша зустріч є нагодою висловити солідарність з українським та кримським народами,
– наголосив Дуда.
Він запевнив, що не підтримує окупацію Криму Росією. "Ми з власної історії дуже добре знаємо, як це – коли залишають союзники, як болить їхня байдужість. У 1945 році ми самі це відчували".
Дуда розповів про ситуацію в Криму: переслідування церкви, мілітаризацію півострова, порушення прав людини. Він підкреслив, що Кримська платформа є для того, аби чітко сказати, що питання Криму не байдуже.
"Ніхто з нас не буде байдужим до топтання міжнародного права, депортацій та тортур. Це все щоденність мешканців Криму", – сказав політик.
Свій виступ президент Польщі завершив словами: "Крим – це Україна. Ще не вмерла Україна!".
Кримська платформа: коротко
- 23 серпня у Києві стартував перший саміт Кримської платформи. На ньому мають обговорити питання деокупацію півострову. За підсумками ухвалять декларацію.
- На саміт прибули міжнародні делегації з 40 країн світу. Росія ж казала, що саботуватиме Кримську платформу.