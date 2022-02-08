Польща схвалила безоплатну передачу ЗСУ нової партії військової допомоги

Польща передасть українським Збройним силам нову партію військової допомоги. Відповідне рішення ухвалила Рада міністрів Польщі.

Такий крок показує, що Польща залишається солідарною з Україною перед обличчям загрози з боку Росії.

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Відомо, що рішення про передачу Україні допомоги ухвалили після ретельного аналізу. Спершу Польща оцінила необхідність забезпечення поточних операцій польських збройних сил та підтримки необхідного рівня запасів своєї армії.

Це означає, що передача техніки східному сусіду не знизить боєготовність польських військових частин. Уряд хоче підтримати Україну, надавши безкоштовну військову техніку,

– мовиться у комюніке.

Підготовку до перевезення військової техніки в Україну здійснюватиме Інспекція забезпечення збройних сил. Техніку передадуть уповноважені представники ЗС Польщі та Збройних сил України.

Як Польща допомагає Україні

Польський прем'єр Матеуш Моравецький 4 лютого повідомив, що його країна передасть Україні зброю вже цього тижня. Наразі Польща фіксує посилення агресії та тиску щодо України з боку Росії. Водночас Україна має рішучий намір захищатися. Однак країні не вистачає техніки, тому "треба діяти швидко".

Спершу Польща поставить Україні 100 одиниць озброєння. Зокрема, легкі піхотні міномети калібру 60 міліметрів LMP-2017.

Також Польща передала Україні гуманітарну допомогу для протидії пандемії коронавірусу. Зокрема, табірні ліжка, ковдри, медичну постільну білизну.

Водночас наприкінці минулого тижня до Польщі прибули 1 700 військових США. Їх планують розмістити на південному сході країни, тобто ближче до України.

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