Польща зміцнює кордон із Білоруссю протитанковими їжаками: промовисті фото
Джерело:Маріуш Блащак
Польща 9 березня розпочала зміцнення кордону з Білоруссю. Для цього навіть використали протитанкові їжаки.
Про це розповів міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак у соцмережах. Зазначимо, що ще у лютому керівництво МІноборони країни вирішило превентивно розширити заходи безпеки на кордоні з Росією та Білоруссю.
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Польща почала зміцнювати свої кордони у безпекових цілях
Наприкінці лютого Маріуш Блащак повідомив, що Польща будує укріплення на межі з Калінінградською областю Росії. Він пояснив, що такі превентивні заходи є частиною стратегії захисту та стримування, що її розробили у Міноборони.
У четвер, 9 березня, військовослужбовці Польщі розпочали встановлення укріплень на кордоні з Білоруссю. Зокрема встановили протитанкові їжаки.
Військові встановлюють протитанкові їжаки / Фото Маріуша Блащака
У лютому почалося будівництво охоронних заходів на кордоні з Калінінградською областю. Сьогодні військові почали будівництво укріплень на кордоні з Білоруссю,
– зазначив міністр оборони.
Як Польща укріплює кордон з Білоруссю / Фото Маріуша Блащака
До слова, минулого року в Польщі повідомили, що повністю завершили зведення стіни на кордоні з Білоруссю. Збудувати її вирішили після міграційної кризи, яку спровокувала білоруська влада.
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Нещодавно польсько-білоруський кордон знову штурмували нелегали
- Нелегальні спроби перетнути кордон Польщі зі сторони Білорусі не вщухають. На початку березня польські прикордонники зафіксували на відео, як нелегали, озброєні різаками та драбинами, пробираються крізь ліс з рюкзаками.
- В одного з них на спині була складна драбина, яку, ймовірно, прагнули використати, аби перебратися через стіну на кордоні.
- Прикордонна служба Польщі зазначила, що люди цілком свідомо планували незаконно перетнути кордон чужої держави. Вони заплатили організаторам, які довезли їх і забезпечили необхідним оснащенням.