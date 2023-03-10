Польща зміцнює кордон із Білоруссю протитанковими їжаками: промовисті фото

Польща 9 березня розпочала зміцнення кордону з Білоруссю. Для цього навіть використали протитанкові їжаки.

Про це розповів міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак у соцмережах. Зазначимо, що ще у лютому керівництво МІноборони країни вирішило превентивно розширити заходи безпеки на кордоні з Росією та Білоруссю.

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Польща почала зміцнювати свої кордони у безпекових цілях

Наприкінці лютого Маріуш Блащак повідомив, що Польща будує укріплення на межі з Калінінградською областю Росії. Він пояснив, що такі превентивні заходи є частиною стратегії захисту та стримування, що її розробили у Міноборони.

У четвер, 9 березня, військовослужбовці Польщі розпочали встановлення укріплень на кордоні з Білоруссю. Зокрема встановили протитанкові їжаки.



Військові встановлюють протитанкові їжаки / Фото Маріуша Блащака

У лютому почалося будівництво охоронних заходів на кордоні з Калінінградською областю. Сьогодні військові почали будівництво укріплень на кордоні з Білоруссю,

– зазначив міністр оборони.

Як Польща укріплює кордон з Білоруссю / Фото Маріуша Блащака

До слова, минулого року в Польщі повідомили, що повністю завершили зведення стіни на кордоні з Білоруссю. Збудувати її вирішили після міграційної кризи, яку спровокувала білоруська влада.

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