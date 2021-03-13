Тепер персони нон-грата: Польща видворить з країни двох білоруських консулів

Польща ухвалила рішення вислати двох консулів Білорусі з Білостока та Варшави. Причиною цього рішення стало "продовження Мінськом недружніх жестів щодо польських дипломатів".
Джерело:твітер Марцина Пшидача
Інформацію про видворення білоруських послів підтвердив заступник глави МЗС Польщі Марцін Пшидач. Про це він написав у своєму твітері.
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Відтепер, як пояснив Пшидач, два генконсули Білорусі стали персонами нон-грата у Польщі.
З огляду на продовження Мінськом недружніх жестів щодо польських дипломатів польське міністерство закордонних справ у відповідь вирішило вислати генерального консула Білорусі у Білостоці та консула Білорусі у Варшаві,
– додав Марцін Пшидач.
Зауважимо, що раніше Польща оголосила персоною нон-грата білоруського дипломата у відповідь на видворення Мінськом польського консула в Бресті.
Дипломатичний конфлікт між Польщею та Білоруссю
- 9 березня Мінськ вислав польського консула Єжі Тимофеюка. Все через те, що консул Польщі брав участь у заході, присвяченому "дню проклятих солдатів". У той день вшановували пам'ять учасників антикомуністичного підпілля в Польщі після Другої світової війни.
- Варшава наступного дня оголосила про висилку дипломата посольства Білорусі. А Мінськ у відповідь вирішив вислати з країни керівника і консула Генерального консульства Польщі в Гродно.