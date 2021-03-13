Тепер персони нон-грата: Польща видворить з країни двох білоруських консулів

13 березня 2021 , 10:34
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Польща ухвалила рішення вислати двох консулів Білорусі з Білостока та Варшави. Причиною цього рішення стало "продовження Мінськом недружніх жестів щодо польських дипломатів".

Джерело:

твітер Марцина Пшидача

Інформацію про видворення білоруських послів підтвердив заступник глави МЗС Польщі Марцін Пшидач. Про це він написав у своєму твітері.

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Відтепер, як пояснив Пшидач, два генконсули Білорусі стали персонами нон-грата у Польщі.

З огляду на продовження Мінськом недружніх жестів щодо польських дипломатів польське міністерство закордонних справ у відповідь вирішило вислати генерального консула Білорусі у Білостоці та консула Білорусі у Варшаві,
– додав Марцін Пшидач.

Зауважимо, що раніше Польща оголосила персоною нон-грата білоруського дипломата у відповідь на видворення Мінськом польського консула в Бресті.

Дипломатичний конфлікт між Польщею та Білоруссю

  • 9 березня Мінськ вислав польського консула Єжі Тимофеюка. Все через те, що консул Польщі брав участь у заході, присвяченому "дню проклятих солдатів". У той день вшановували пам'ять учасників антикомуністичного підпілля в Польщі після Другої світової війни.
  • Варшава наступного дня оголосила про висилку дипломата посольства Білорусі. А Мінськ у відповідь вирішив вислати з країни керівника і консула Генерального консульства Польщі в Гродно.