"Це неможливо": у парламенті Польщі виключають повернення до довоєнних відносин з Росією

Польща переконана, що після всіх дій, що вчинила Росія, відносини Заходу з країною-агресоркою не зможуть повернутися до рівня, який був перед повномасштабним вторгненням в Україну.

Цьому не зарадить навіть завершення бойових дій. Таку думку висловив речник польського уряду Пьотр Мюллер.

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Він переконаний, що Польща не повинна повертатися до тих відносин з Росією, які були до війни.

Це неможливо. Ми хочемо, щоб Росія припинила агресію в Україні. Але навіть після цього повернутися до довоєнної реальності немає можливості,

– наголосив Мюллер.

Також представник польського уряду зазначив, що Варшава виступає за якомога ширші санкції проти Росії й намагається переконати інші західні країни затвердити узгоджені проти Москви обмеження.

Позиція Польщі – повна протилежність заяві Німеччини

Ймовірно, слова Мюллера стали відповіддю на заяви канцлера Німеччини Олафа Шольца, який напередодні допустив відновлення економічних відносин із Росією, але зауважив, що це можливо лише після припинення нею війни в Україні.

Ще раніше Шольц висловив думку, що Європа може повернутися до довоєнного "мирного порядку" із Росією і вирішити "всі питання спільної безпеки" після війни в Україні, якщо Владімір Путін відмовиться від агресії проти сусідніх держав.

Слова Шольца, однак, розходяться з позицією більш критично налаштованих членів Альянсу, як-то Польщі й країн Балтії – вони вкрай неохоче йдуть на поступки Кремлю і не довіряють його готовності підтримувати будь-яку післявоєнну мирну домовленість.

Днями також відбулася розмова Шольца з Путіним. За її підсумками канцлер Німеччини заявив, що не вірить, що Путін може поступитись у війні проти України. Очільник Кремля хоче за будь-яку ціну захопити бодай якусь частинку України.