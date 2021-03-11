Польща вислала консула Росії за поширення коронавірусу

Генерального консула Росії у Познані визнали персоною нон грата у Польщі ще в лютому. Портал TVP.info з'ясував подробиці інциденту.

Виявилося, що російський дипломат інфікувався коронавірусом, та попри це відвідував громадські місця. А отже – створював небезпеку для польських громадян.

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Офіційний представник міністра-координатора спеціальних служб Польщі Станіслав Жарин розповів, що генерального консула Росії у Познані за встановленою законом процедурою видворили з країни 22 лютого 2021 року.

А передувало цьому ось що:

21 січня у дипломата та його доньки підтвердили коронавірус.

Маючи інформацію про свою хворобу, консул проігнорував вимогу щодо ізоляції.

вимогу щодо ізоляції. Він вирішив, що може собі дозволити відвідувати громадські місця, проводити зустрічі тощо.

Наприклад, дипломат (з відкритих джерел відомо, що ім'я генерального консула Росії у Познані – Ігор Ощепков) спостерігав і фотографував учасників мітингу на підтримку Олексія Навального 23 січня у Познані.



У центрі – Ігор Ощепков, російський консул / Фото mserwer.pl

У підсумку дії росіянина у Польщі визнали безвідповідальними й небезпечними. 8 лютого польське міністерство закордонних справ оголосило його персоною нон грата.

Результатом його вчинків могло стати інфікування інших людей, ба більше – виникнення нових спалахів захворювання. Дії дипломата поставили під загрозу здоров'я людей, які могли з ним контактувати,

– наголосив Жарин.

Також він наголосив, що Польща скоординувала свої дії з іншими країнами (зокрема, Швецією та Німеччиною). А рішення про видворення росіянина співпало з необхідністю відповісти на вислання польського дипломата з Росії.

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