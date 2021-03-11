Польща вислала консула Росії за поширення коронавірусу

11 березня 2021 , 01:00
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Генерального консула Росії у Познані визнали персоною нон грата у Польщі ще в лютому. Портал TVP.info з'ясував подробиці інциденту.

Джерело:

TVP.info

Виявилося, що російський дипломат інфікувався коронавірусом, та попри це відвідував громадські місця. А отже – створював небезпеку для польських громадян.

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Офіційний представник міністра-координатора спеціальних служб Польщі Станіслав Жарин розповів, що генерального консула Росії у Познані за встановленою законом процедурою видворили з країни 22 лютого 2021 року.

А передувало цьому ось що:

  • 21 січня у дипломата та його доньки підтвердили коронавірус.
  • Маючи інформацію про свою хворобу, консул проігнорував вимогу щодо ізоляції.
  • Він вирішив, що може собі дозволити відвідувати громадські місця, проводити зустрічі тощо.

Наприклад, дипломат (з відкритих джерел відомо, що ім'я генерального консула Росії у Познані – Ігор Ощепков) спостерігав і фотографував учасників мітингу на підтримку Олексія Навального 23 січня у Познані.


У центрі – Ігор Ощепков, російський консул / Фото mserwer.pl

У підсумку дії росіянина у Польщі визнали безвідповідальними й небезпечними. 8 лютого польське міністерство закордонних справ оголосило його персоною нон грата.

Результатом його вчинків могло стати інфікування інших людей, ба більше – виникнення нових спалахів захворювання. Дії дипломата поставили під загрозу здоров'я людей, які могли з ним контактувати,
– наголосив Жарин.

Також він наголосив, що Польща скоординувала свої дії з іншими країнами (зокрема, Швецією та Німеччиною). А рішення про видворення росіянина співпало з необхідністю відповісти на вислання польського дипломата з Росії.

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