Польща зафіксувала рекордний наплив нелегалів із Білорусі – 473 за добу

Майже 500 спроб незаконного перетину кордону Білорусі й Польщі зафіксували польські прикордонники впродовж 28 вересня. Ця кількість – рекордна.

Речниця прикордонної служби Анна Міхальська розповіла, що спроб перетнути кордон з території Білорусі було 473. Утім, всі вони були безуспішними.

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Мігранти з території Білорусі все частіше прориваються до Польщі

Прикордонники Польщі зафіксували упродовж доби 28 вересня 473 спроби перетнути кордон із боку Білорусі.

Правоохоронці запобігли всім спробам.

Та, як наголосила речниця служби Анна Міхальська, для них зараз – часи надзвичайно інтенсивної роботи та важкої служби.

Загалом у вересні 2021 року спроб прорватися через кордон з Білорусі в Польщу було понад 6 тисяч.

Надзвичайний стан на кордоні Польща продовжить ще на 2 місяці

Нагадаємо, у Польщі з 2 вересня діє режим надзвичайного стану у прикордонній зоні з Білоруссю. Запроваджували його на 30 днів наказом президента Анджея Дуди.

Підстав для його скасування не виникло (ситуація на кордоні досі напружена).

Уряд вже попросив главу держави продовжити чинність наказу на 60 днів.

Схоже, у цій ситуації запровадження надзвичайного стану ще на 60 днів буде виправданим,

– сказав щодо цього Дуда.

Кризові випадки на кордоні Білорусі й Польщі

19 вересня там знайшли тіла 3 людей, які померли від переохолодження.

На Підляшші виявили 3 громадян Іраку, з яких 1 помер, а 2 потрапили до лікарні.

Також і на території Білорусі знаходили мертвих мігрантів