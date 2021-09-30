Польща зафіксувала рекордний наплив нелегалів із Білорусі – 473 за добу
Джерело:RMF24
Майже 500 спроб незаконного перетину кордону Білорусі й Польщі зафіксували польські прикордонники впродовж 28 вересня. Ця кількість – рекордна.
Речниця прикордонної служби Анна Міхальська розповіла, що спроб перетнути кордон з території Білорусі було 473. Утім, всі вони були безуспішними.
До теми Білорусь роздає нелегалам на кордоні військову форму – Польща очікує нових провокацій
Мігранти з території Білорусі все частіше прориваються до Польщі
Прикордонники Польщі зафіксували упродовж доби 28 вересня 473 спроби перетнути кордон із боку Білорусі.
- Правоохоронці запобігли всім спробам.
- Та, як наголосила речниця служби Анна Міхальська, для них зараз – часи надзвичайно інтенсивної роботи та важкої служби.
Загалом у вересні 2021 року спроб прорватися через кордон з Білорусі в Польщу було понад 6 тисяч.
Надзвичайний стан на кордоні Польща продовжить ще на 2 місяці
Нагадаємо, у Польщі з 2 вересня діє режим надзвичайного стану у прикордонній зоні з Білоруссю. Запроваджували його на 30 днів наказом президента Анджея Дуди.
- Підстав для його скасування не виникло (ситуація на кордоні досі напружена).
- Уряд вже попросив главу держави продовжити чинність наказу на 60 днів.
Схоже, у цій ситуації запровадження надзвичайного стану ще на 60 днів буде виправданим,
– сказав щодо цього Дуда.
Кризові випадки на кордоні Білорусі й Польщі
- 19 вересня там знайшли тіла 3 людей, які померли від переохолодження.
- На Підляшші виявили 3 громадян Іраку, з яких 1 помер, а 2 потрапили до лікарні.
- Також і на території Білорусі знаходили мертвих мігрантів