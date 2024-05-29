Нападають на солдатів і прикордонників: Польща хоче закрити прикордонну зону з Білоруссю
Відносини між Білоруссю та Польщею загострюються дедалі більше. Так, остання хоче тимчасово закрити прикордонну зону.
Вдень, 29 травня, МВС та адміністрації Польщі оприлюднило проєкт постанови, у якій йдеться про тимчасову заборону доступу до низки районів у прикордонній зоні з Білоруссю. Відповідні дії здійснюють на тлі напруженості на кордоні, інформує 24 Канал.
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Беруть участь у нападах
Документ міністерства внутрішніх справ визначає низку районів Підляського воєводства, які прилягають до кордону з Білоруссю, куди заборонять вхід. Такий захід пояснюють зростанням міграційного тиску, який в останні тижні посилився попри наявну загорожу.
Білоруські державні служби беруть активну участь (приховано або відкрито – ред.) в нападах на солдатів, поліцейських і прикордонників, які виконують свої завдання з охорони державного кордону,
– йдеться в пояснювальній записці.
Повідомляється, що подібний крок дозволить гарантувати безпеку польських прикордонників, які перебувають на кордоні з Білоруссю, та "обмежити присутність сторонніх осіб у зоні проведення службових операцій". Зауважимо, що згідно з вищезгаданим проєктом, заборона буде запроваджена з 4 червня терміном на 90 днів.
У квітні 2024 року понад 220 нелегальних мігрантів знову намагалися прорвати кордон Польщі з боку Білорусі. Режим Лукашенка так і не придумав нічого нового. Спроби прорвати кордон з Польщею насправді не припинялися.
Водночас Білорусь "готується до війни"
- У ще одного диктатора Алєксандра Лукашенка остаточно їде дах. Білоруський узурпатор заявив, що його країна "готується до війни". Водночас він запевняє, що Білорусь нібито не хоче воювати.
- Речник Єврокомісії з питань закордонних справ та безпеки Пітер Стано зазначив, що ЄС зміцнює євроблок, аби бути готовими протистояти загрозам від Алєксандра Лукашенка та Владіміра Путіна.
- Водночас у НАТО переконані, що зараз немає ознак, що Білорусь готова офіційно вступити у повномасштабну війну Росії проти України. Однак там уважно стежать за пересуванням військової техніки вздовж білоруського кордону.
- Водночас зауважимо, що повідомлення про "другий фронт з боку Білорусі" чи про "напад з Білорусі" не є чимось новим. Ворог активно їх вкидає від літа 2022 року, аби посіяти паніку серед українського суспільства.