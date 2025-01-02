Польща виробляє зброю та ремонтує техніку для України: чому це відбувається таємно

Польща співпрацює з Україною у сфері виробництва боєприпасів та зброї. Зокрема, там побудували завод українського оборонно-промислового комплексу.

Проте, за словами тимчасово повіреного у справах Польщі в Україні Пьотра Лукасевича, цю співпрацю намагаються не розголошувати з міркувань безпеки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Дзеркало тижня".

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Що відомо про польсько-українську співпрацю

Відповідаючи на питання про створення Україною та Польщею підприємств військового плану, Лукасевич повідомив, що співпраця у цьому напрямку вже існує. Вона включає виробництво дронів, ремонт танків та розвиток у сфері високих технологій.

Дипломат також підтвердив, що на території Польщі побудували завод українського оборонно-промислового комплексу. Проте відмовився розповідати будь-які деталі щодо цього.

Деякі країни, що декларують таку співпрацю, як от побудову заводу з виробництва військової техніки, географічно розташовані далеко від Росії. І оскільки їм нічого не загрожує, то вони можуть про це говорити. Ми ж зовсім поруч, і тому не говоримо про це,

– каже Лукасевич.

Зазначимо, що Польща буде голосувати у Раді ЄС протягом першого півріччя 2025 року. Посол України в Польщі Василь Боднар розповів, чого слід очікувати нашій державі.