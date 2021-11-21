"Польща зробить все, щоб зупинити диявола": Моравецький припустив закриття кордону з Білоруссю

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про можливість закриття кордону з Білоруссю. Однак, за словами політика, білоруський режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка ще має шанс виправити ситуацію та повернути мігрантів назад до їхніх країн.

Канцелярія прем'єр-міністра Польщі опублікувала відеозвернення Матуеша Моравецького. У ньому політик звинуватив у міграційній кризі самопроголошеного білоруського президента Олександра Лукашенка та очільника Кремля Володимира Путіна.

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Польща обороняє Європу

Відеозвернення Матеуша Моравецького то європейських країн вийшло під заголовком "Ми обороняємо Європу", адже у ньому політик повторив тези про гібридну війну та заявив, що мігранти у будь-який час можуть опинитися під кордонами західних країн – Іспанії, Франції, Бельгії та інших.

Крім того, польський прем'єр-міністр зазначив, що міграційна криза на кордоні з Білоруссю є наймасштабнішою спробою дестабілізувати ситуацію в Європі з часів Холодної війни.

Однак Моравецький заявив, що Польща зробить усе можливе, щоб захистити Європу.

Польща не піддасться шантажу і зробить все можливе, щоб захистити Європу від диявола, який їй загрожує,

– заявив Моравецький.

За інформацією видання Sputnik, під час зустрічі з прем'єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас, Моравецький підкреслив, що в Лукашенка ще є можливість виправити ситуацію. Однак у протилежному випадку Польща готова повністю закрити кордон з Білоруссю.

Звернення Матеуша Моравецького: дивіться відео

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