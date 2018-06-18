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Польща – Сенегал: букмекери назвали фаворита матчу Чемпіонату світу

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Польща – Сенегал прогноз на матч Чемпіонату світу 2018
Польща – Сенегал прогноз на матч Чемпіонату світу 2018

Гра збірних Польщі та Сенегалу на Чемпіонаті світу – це матч доволі рівних команд із зірками у складі. Хоча одна з них має незначну перевагу, на думку букмекерів. Але на Чемпіонаті світу при нейтральному полі це не має дуже великого значення.

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У William Hill коефіцієнт на перемогу Польщі – 2,30, у той час як на Сенегал приймають з 3,50. Нічия оцінена в 2,90.

Такі високі показники є і щодо кількості забитих голів. "Тотал більше 1,5" отримав 1,50, а "тотал більше 2,5" – аж 2,50.

При цьому серед ймовірних авторів голів лідирує поляк Роберт Левандовскі – 2,10. У сенегальців Діафра Сахо та Садьо Мане – лише 3,10.

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Схожі коефіцієнти і у PariMatch. Там перемогу Польщі оцінили в 2,33, щодо Сенегалу – 3,50. Нічия – 3,10.

При цьому "індивідуальний тотал більше 2,0 Польща" 5,40, а "індивідуальний тотал більше 2,0 Сенегал" аж 8,80.

На гол у першому таймі приймають ставки з коефіцієнтом 1,53, у другому таймі – 1,35.

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Букмекери з "Фаворит" теж віддають перевагу збірній Польщі – 2,35. Перемога Сенегалу – 3,45.

Щодо забитих голів, то "тотал більше 1,5" – 1,43, а "тотал більше 2,0" – 1,89. Ймовірнішим є гол збірної Польщі – "індивідуальний тотал більше 0,5 Польща" – 1,31, у той час як "індивідуальний тотал більше 0,5 Сенегал" – 2,25.

Теги: Чемпіонат світу з футболу - 2018 Новини спорту ЧС 2018 – анонси та огляди матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
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