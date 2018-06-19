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Польща – Сенегал: відео голів та моментів матчу Чемпіонату світу

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Польща – Сенегал відео голів та моментів матчу Чемпіонату світу 2018
Польща – Сенегал відео голів та моментів матчу Чемпіонату світу 2018

Збірна Польщі та Сенегалу на Чемпіонаті світу грали 19 червня. Вийти вперед першими вдалося африканській збірній.

Гол було забито на 38 хвилині. Під час атаки Піщек програв боротьбу Ньянгу неподалік власних воріт, останній віддав пас на Мане, і аж вже той на Гуйє. Півзахисник пробивав по воротах, і Щесни реагував на цей постріл. Але неочікувано м'яч потарпив у ногу Ціонеку і влетів повз голкіпера у ворота.

Читайте також: Чемпіонат світу з футболу 2018: турнірна таблиця

Автогол у ворота збірної Польщі

 

Теги: Чемпіонат світу з футболу - 2018 Новини спорту ЧС 2018 – відео голів матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
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