Польща – Сенегал: відео голів та моментів матчу Чемпіонату світу

Збірна Польщі та Сенегалу на Чемпіонаті світу грали 19 червня. Вийти вперед першими вдалося африканській збірній.

Гол було забито на 38 хвилині. Під час атаки Піщек програв боротьбу Ньянгу неподалік власних воріт, останній віддав пас на Мане, і аж вже той на Гуйє. Півзахисник пробивав по воротах, і Щесни реагував на цей постріл. Але неочікувано м'яч потарпив у ногу Ціонеку і влетів повз голкіпера у ворота.

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Автогол у ворота збірної Польщі