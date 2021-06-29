У день весілля: у Польщі 24-річний українець підірвав будинок молодят

29 червня 2021 , 15:43
Читать новость на русском

Джерело:

Wyborcza

У Польщі 24-річного українця підозрюють у тому, що він навмисно підірвав будинок у селі Соснов, який належав молодому подружжю. Це сталося у день їхнього весілля.

Вибух зруйнував будинок

На щастя, у мить вибуху у будівлі нікого не було. Водночас житло зруйноване. Жити там наразі неможливо.

Зауважте Потужний вибух прогримів у метро Лондона: моторошні фото та відео

За даними польських ЗМІ, українець підірвав будівлю на замовлення. Вибух у будинку Ельжбети і Адама  Вавжиняків пролунав у день весілля закоханих. Внаслідок інциденту одна стіна повністю впала, а на інших –  пішли тріщини.

Спершу правоохоронці припускали, що причиною є вибух газу. Водночас експертиза встановила, що хтось підкинув у підвал пляшку з горючою речовиною.

Як затримували українця

  • Через декілька годин після інциденту у сусідньому селі зауважили закривавленого чоловіка.
  • Він мав сильні опіки рук та рани на ногах.
  • Постраждалий просив у людей про допомогу. Однак просили, щоб медиків не викликали. 
  • Водночас селяни все-таки викликали поліцію. Правоохоронці оперативно затримали підозрюваного – 24-річного громадянина України.
Зверніть увагу! У столиці Бангладеш 28 червня пролунав вибух у триповерховому будинку. Жертвами стали 7 людей, постраждали – приблизно 50 людей.
Автор: Мар'яна Бекало