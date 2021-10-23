У Польщі 34 тисячі жінок незаконно перервали вагітність після заборони абортів
23 жовтня 2021 , 15:55Читать новость на русском
Джерело:The Guardian
Щонайменше 34 тисячі польок нелегально зробили аборт або ж поїхали переривати вагітність за кордон. Найчастіше жінки відправлялися у Велику Британію.
Згідно з результатами дослідження, понад тисяча польок звернулася в іноземні клініки з проханням перервати вагітність. Водночас фахівці наголошують, що справжня кількість жінок може бути більшою.
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Раніше від 80 тисяч до 200 тисяч жінок у Польщі щорічно намагалися перервати вагітність.
У яких випадках у Польщі можна зробити аборт
- Зґвалтування,
- інцест,
- якщо є загроза для здоров'я матері.
Заборона абортів у Польщі: що відомо
- 22 жовтня 2020 року конституційний суд Польщі обмежив право жінок на аборт. Служителі Феміди визнали неконституційним положення закону, що дозволяє переривати вагітність при вродженій інвалідності плода.
- Спершу рішення мало вступити у дію з 2 листопада, однак через масові протести його відтермінували.
- Проти абортів виступала католицька церква, тому деякі активісти на протестах були агресивно проти неї налаштовані. Люди зривали проведення церковних служб, заходили з плакатами в храми та протестували.
- Демонстрації переростали у сутички. Поліція била мітингувальників та застосовувала сльозогінний газ.
- 27 січня 2021 року рішення таки набуло чинності. Тоді поляки знову вийшли на протести.