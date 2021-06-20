У Польщі в ДТП потрапила військова техніка – згоріли два танки: фото

20 червня 2021 , 05:15
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Джерело:

Wszczecinie

У Польщі на дорозі А6 біля міста Щецин 19 червня в аварію потрапила колона військової техніки. У результаті зіткнення евакуаторів почалася пожежа.

При цьому два танки Т-72 – згоріли. На щастя, їх перевозили без боєприпасів, тому не сталося біди й ніхто не загинув.

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У Польщі на дорозі горіли танки: що сталося

  • 19 червня на трасі А6 у Польщі біля Щецина об 11:45 сталася незвичайна аварія.
  • Два евакуатори зіштовхнулися між собою, через що виникла велика пожежа.
  • Та біда в тім, що евакуатори транспортували танки. У результаті пожежі два Т-72 згоріли.
  • На щастя, важку бойову техніку перевозили без боєприпасів. 
  • Однак на місці події було чутно вибухи, а над дорогою підіймалися клуби чорного диму.
  • Це засвідчили фото та відео з місця інциденту, які публікували у соцмережах очевидці.

Пожежа та аварія з танками у Польщі: фото та відео у соцмережах опублікували очевидці

 

 

  • П'ять пожежних бригад ліквідували вогонь упродовж пів години. Жертв та руйнувань начебто немає.
  • Водіїв, які стали учасниками ДТП, відправили до лікарні для діагностики.
  • Причини події встановлюватиме слідство.
  • Наразі пожежники кажуть, що винна "послідовність нещасних випадків".

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Автор: Олесь Друкач