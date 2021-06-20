У Польщі в ДТП потрапила військова техніка – згоріли два танки: фото

У Польщі на дорозі А6 біля міста Щецин 19 червня в аварію потрапила колона військової техніки. У результаті зіткнення евакуаторів почалася пожежа.

При цьому два танки Т-72 – згоріли. На щастя, їх перевозили без боєприпасів, тому не сталося біди й ніхто не загинув.

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У Польщі на дорозі горіли танки: що сталося

19 червня на трасі А6 у Польщі біля Щецина об 11:45 сталася незвичайна аварія.

Два евакуатори зіштовхнулися між собою, через що виникла велика пожежа.

Та біда в тім, що евакуатори транспортували танки. У результаті пожежі два Т-72 згоріли.

У результаті пожежі два Т-72 згоріли. На щастя, важку бойову техніку перевозили без боєприпасів.

Однак на місці події було чутно вибухи, а над дорогою підіймалися клуби чорного диму.

а над дорогою підіймалися клуби чорного диму. Це засвідчили фото та відео з місця інциденту, які публікували у соцмережах очевидці.

Пожежа та аварія з танками у Польщі: фото та відео у соцмережах опублікували очевидці

П'ять пожежних бригад ліквідували вогонь упродовж пів години. Жертв та руйнувань начебто немає.

Водіїв, які стали учасниками ДТП, відправили до лікарні для діагностики.

Причини події встановлюватиме слідство.

Наразі пожежники кажуть, що винна "послідовність нещасних випадків".

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