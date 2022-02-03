У Польщі хочуть, аби сили США, які прибудуть у країну, залишились на постійній основі

3 лютого 2022 , 14:27
Читать новость на русском

Джерело:

телеграм "Карточный Домик"

У МЗС Польщі заявили, що хочуть, аби сили США, які прибудуть у країну, залишились там на постійній основі з ротацією. Мовиться про 1700 військових.

Рішення про скерування військ до Східної Європи вже ухвалили у Білому домі. Мовиться про 2 тисячі військових. 

Зауважте Байден давно обіцяв Путіну, що перекине в Європу додаткові війська США

 

Новина доповнюється