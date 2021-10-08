У Польщі на ходу спалахнув автобус з українцями: моторошне відео

8 жовтня 2021 , 17:19
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Джерело:

Policja Lubelska

У Польщі у ніч з 7 на 8 жовтня спалахнув автобус, який рухався за маршрутом Слупськ – Тернопіль. У салоні перебували 2 водії та 29 пасажирів.

Автобус спалахнув 6 жовтня близько 23:00 поблизу Томашова Любельського. Це на відстані 23 кілометри від українського кордону.

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Правоохоронці розповіли, що жертв або постраждалих внаслідок інциденту, на щастя, не було.

На щастя, водій вчасно зміг зупинитися, а пасажири встигли вибігти до того, як вогонь охопив весь автобус,
– мовиться у повідомленні.

За попередніми даними, причиною пожежі стало блокування гальмівної системи. Деталі наразі встановлюють фахівці.

У Польщі спалахнув автобус: дивіться відео

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Автор: Мар'яна Бекало