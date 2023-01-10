У Польщі напали на родину з України: постраждали підліток і вагітна жінка

У Любліні на українську родину напали два громадяни Польщі. Зловмисники побили підлітка, штовхали вагітну дівчину та нецензурно лаялися.

Поліція оголосила нападникам звинувачення у побитті неповнолітнього та образах через національну приналежність. Що відомо про ситуацію – розповідає 24 Канал.

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"Геть з Польщі": двоє чоловіків напали на сім'ю українців у Любліні

Приблизно о 21 вечора у Любліні двоє громадян Польщі причепилися до української сім'ї, яка поверталася з прогулянки. Чоловіки просили в українки, її 13-річного сина та старшої вагітної доньки цигарки, а пізніше почали кричати на них, використовуючи нецензурну лексику.

Зокрема зловмисники скандували: "Геть з Польщі". Коли підліток пригрозив, що викличе поліцію, нападники атакували його, повалили на землю й почали бити кулаками по голові.

У вагітної дівчини, яку чоловіки штовхали, залишилися синці на тілі. Трохи згодом на місце подій прибула поліція, яку, ймовірно, викликали перехожі.

Нападники втекли, проте постраждалі встигли зробити фото, завдяки яким поліція швидко знайшла їх. Ними виявилися 25-річний та 30-річний жителі Люблінського воєводства.

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