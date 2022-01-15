У Польщі олень "відплатив" мисливцю та напав на нього: епічне відео
Джерело:ютуб Лешека Камінського
У Польщі полювання трагічно закінчилося для мисливця. Олень, у якого планував вистрілити чоловік, напав перший.
Миттєва карма: деталі інциденту
Постраждалим виявився блогер Лешек Камінський. Він і поділився відео з полювання.
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Камінський вже давно займається полюванням і викладає відео з ловів у лісах Польщі. Проте жоден ролик блогера не зібрав стільки переглядів й реакцій підписників, як інцидент з оленем. Так, за 3 дні відео переглянули понад 204 тисячі людей.
На кадрах видно, як мисливець стоїть зі зброєю, очікуючи на здобич. Однак раптово з кущів вибіг олень та врізався прямо у Камінського.
Ох, кур*а,
– вилаявся потерпілий.
Тварина сильно вдарила рогами чоловіка в око й ледь не вибила його. Після того олень побіг собі далі.
Дивіться відео, як олень напав на мисливця:
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