У Польщі олень "відплатив" мисливцю та напав на нього: епічне відео

У Польщі полювання трагічно закінчилося для мисливця. Олень, у якого планував вистрілити чоловік, напав перший.

Миттєва карма: деталі інциденту

Постраждалим виявився блогер Лешек Камінський. Він і поділився відео з полювання.

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Камінський вже давно займається полюванням і викладає відео з ловів у лісах Польщі. Проте жоден ролик блогера не зібрав стільки переглядів й реакцій підписників, як інцидент з оленем. Так, за 3 дні відео переглянули понад 204 тисячі людей.

На кадрах видно, як мисливець стоїть зі зброєю, очікуючи на здобич. Однак раптово з кущів вибіг олень та врізався прямо у Камінського.

Ох, кур*а,

– вилаявся потерпілий.

Тварина сильно вдарила рогами чоловіка в око й ледь не вибила його. Після того олень побіг собі далі.

Дивіться відео, як олень напав на мисливця:

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