Узбек поранив підлітків у Варшаві: поліція звинувачує всіх учасників конфлікту

Декілька днів тому у Варшаві сталася сутичка між групою підлітків та громадянином Узбекистану. Поліція розкрила нові деталі інциденту.

За словами правоохоронців, конфлікту був спровокований підлітками, які хотіли пограбувати чоловіка. Усім учасникам інциденту висунули звинувачення.

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Які деталі конфлікту повідомили в поліції

Згідно з інформацією видання, у середу, 24 липня, 26-річному громадянину Узбекистану, який поранив двох підлітків, було висунуто обвинувачення у завданні тілесних ушкоджень легкої та середньої тяжкості.

Йому обрали запобіжний захід у вигляді заборони виїзду з країни та зобов'язання з'являтися у відділок поліції раз на тиждень.

Розслідування показало, що конфлікт спровокувала група підлітків. Поліція затримала всіх учасників сутички.

Ми вже знаємо, що ці неповнолітні також зіграли активну роль у цьому інциденті та, можливо, скоїли злочин щодо цього чоловіка,

– повідомила представниця поліції Пауліна Онишко.

Що могло відбутися у день інциденту

За неофіційною інформацією, три з чотирьох підлітків вже допитані. Журналісти дізналися, що в день інциденту 13-річна дівчина домовилася зустрітися з 26-річним узбеком в лісі. Коли чоловік прибув, підлітки напали на чоловіка та намагалися його пограбувати, після чого він витягнув ножа та поранив двох з них.

За спробу пограбування підліткам за рішенням суду буде встановлено пробаційний нагляд, а 13-річну дівчину, яку визнано співучасницею, на три місяці помістять у спеціальний виховний центр для неповнолітніх.

У виданні також зазначають, що під час обшуку у підлітків вилучили ножі, балаклави, перцевий балончик і телескопічний кийок.

Нагадаємо, що двоє підлітків отримали поранення рук, живота та грудної клітини. В одного із них поранення виявилися менш серйозними ніж в іншому, першу допомогу їм надав рятувальник, який був поруч.