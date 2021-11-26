У Польщі припускають, що Лукашенко спрямує міграційний потік в Україну
Джерело:Укрінформ
Режим Олександра Лукашенка все більше відчуває проблеми з мігрантами на своїй території. Через це Білорусь може спрямувати потік нелегалів у бік України.
Проблеми з мігрантами виникли й у Лукашенка
Таку думку в інтерв'ю висловив заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач. Він наголосив, що раніше Білорусь влаштовувала агресивні дії на кордоні з іншими державами-сусідками.
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Перші агресивні дії були на литовській і, частково, латвійській ділянках кордону, а зараз це Польща. Звичайно, надалі це можуть бути інші країни, зокрема й Україна,
– заявив Пшидач.
Ситуація у Білорусі також напружена. За словами польського дипломата, Лукашенка пообіцяв мігрантам можливість перетину кордону і взяв від них гроші. Однак ті й досі залишаються на території Білорусі.
"У них зростає розчарування. Зростає також роздратування білоруських прикордонників, на яких тиснуть згори, аби вони перекидали мігрантів через кордон. Це посилення напруження може знайти вихід і на інших кордонах", – пояснив заступник міністра закордонних справ Польщі.
Через міграційну кризу Варшава постійно контактує з Києвом. Сторони координують свої дії. Консультації відбуваються також у межах Люблінського трикутника.
Україна почала спецоперацію на кордоні
- 24 листопада українські правоохоронці розпочали спецоперацію "Полісся" на кордоні України. Вона передбачає заходи захисту нашого кордону від можливого напливу біженців з території Білорусі.
- Операцію проводять спільно прикордонники, поліцейські, ЗСУ та Нацгвардія.
- Для охорони кордону застосовують авіацію, безпілотники та технічні засоби спостереження.
- 8 500 військових вже прибули до кордону, як підсилення.