У Польщі опрацювали 50% голосів: опозиція може взяти владу, а референдум на виборах – провалився

16 жовтня 2023, 16:44
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Джерело:

TVP Info

У Польщі 15 жовтня відбулися голосування на виборах до парламенту країни. Наразі відомо, що Національна виборча комісія країни опрацювала більш ніж 58% голосів.

З голосування випливає, що три опозиційні партії до нинішньої влади можуть створити нову коаліцію в парламенті. Водночас референдум, який проводила Польща на виборах абсолютно провалився.

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Польща опрацювала більш ніж половину кількості голосів

У Національній виборчій комісії повідомили, що станом на 15 годину 21 хвилину за місцевим часом вдалося підрахувати 58,64% голосів. 

Зокрема, наразі на виборах до Сейму наявні такі відсоткові відношення серед партій:

  • "Право і справедливість" – 40,49% голосів;
  • "Громадянська коаліція" – 26,06% голосів;
  • "Третій шлях" – 13,87% голосів;
  • "Лівиця" – 7,99% голосів;
  • "Конфедерація" – 7,45% голосів.

У комісії також наголосили, що дані надійшли з 6 327 із 31 497 виборчих дільниць. Аналіз цих даних показує, що приблизно у 20,09% округів було зафіксовано явку у 71,82% на парламентських виборах.

Зверніть увагу! Попри те, що на виборах у польський парламент лідирує партія "Право та справедливість", опозиційні до неї "Громадянська коаліція", "Третій шлях" і "Лівиця" можуть домовитися сформувати уряд і взяти до рук владу в країні.

У Польщі провалився референдум

Разом із виборами у Польщі також проводився і референдум, участь у якому могли взяти усі громадяни Польщі, які мали право голосу. Водночас за даними журналістів Rzeczpospolita, явка на референдум склала 40%, тому його результат не є зобов'язальним для країни.

Журналісти підкреслили, що згідно з даними екзитполу, серед виборців, які проголосували на референдумі, всі відповіді були  фактично одностайними.

На референдумі громадяни Польщі проголосували так:

  • щодо продажу державних активів іноземним компаніям – проти 97,5%;
  • про підвищення пенсійного віку – проти 96%;
  • щодо демонтажу паркану на кордону з Білоруссю – проти 97,8%;
  • про приймання Польщею нелегальних мігрантів – проти 98,6%.

Автори матеріалу наголосили, що виборці на дільницях могли самі вирішувати, чи брати бланки для голосування на референдумі, а також на які запитання відповідати. 

Стали відомі результати екзитполів

  • Увечері 16 жовтня у Польщі стали відомі результати екзитполів на парламентських виборах. Згідно з ними попередню перемогу на виборах здобуває партія "Право і справедливість".
  • Варто зазначити, що явка на польських виборах була найвищою за останні роки. Так, явка там склала 71,82% на парламентських виборах.
  • Варто наголосити, що саме ці вибори визначать подальший вектор підтримки України. Чого варто очікувати українцям від виборів у Польщі – читайте у матеріалі.
Автор: Владислав Кравцов