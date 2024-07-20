У Польщі розбився мікроавтобус з українцями

Польські ЗМІ повідомили, що 9 осіб потрапили до лікарень, 5 із них у важкому стані.

Аварія сталася о пятій ранку на автомагістралі А2 у Свебодзінському повіті. Поліція встановлює причини.

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Що відомо про ДТП з українцями в Польщі

Між розв’язками Torzym та Jordanowo автобус врізався в машину дорожньої служби. На ній була інформація про звуження дороги через ремонт.

За даних польських ЗМІ, в транспорті перебувало 9 громадян України, зокрема четверо дітей віком 2, 3, 4 та 15 років. Автобус перекинувся.



Аварія з українцями в Польщі 20 липня 2024 / Фото KPP Świebodzin

Після аварії 9 людей потрапили до лікарень. Стан 5 із них важкий. На жаль, найбільше постраждали діти.

Наразі відомо, що постраждали тільки ті люди, які їхали в автобусі. Причина ДТП ще не відома, водій був тверезий.

Речник МЗС України Георгій Тихий у коментаріпообіцяв надати деталі, щойно їх з'ясують.

Свебодзін розташований за 60 кілометрів від кордону з Німеччиною. Найближче велике місто – Познань.

Показуємо на карті Свебодзін у Польщі, де сталася ДТП з українцями

Інші резонансні аварії

17 липня сталася масштабна ДТП на Львівщині, зіткнулися автобус і автоцистерна. Водій маршрутного автобуса виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автопоїздом на автодорозі "Мукачево – Івано-Франківськ – Львів" в межах села Давидів Львівського району. Загинуло троє людей, постраждали семеро. Серед травмованих – водій маршрутного автобуса та п'ятеро його пасажирів, а також чотирирічна дівчинка, пасажирка автопоїзда.

18 липня у Львові трапилась аварія на проспекті Червоної Калини. Водій маршрутки врізався у легкові машини, які їхали в попутному напрямку. Чоловікові стало зле за кермом, тож він утратив керування автобусом. Дев'ять людей постраждали, сам водій помер у лікарні від травм.

19 липня в Києві сталася масштабна ДТП в Подільському районі. Це відбулося на шляхопроводі по вулиці Новокостянтинівській. Внаслідок аварії травм зазнали п'ятеро людей. 25-річний водій автомобіля Hyundai зачепив бетонний відбійник на шляхопроводі, внаслідок чого транспортний засіб виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілями Ford, Mercedes, а також мотоциклом Aprilia.