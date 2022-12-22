Фатальна помилка, – у Польщі дорікнули Макрону через "гарантії" для Росії
Джерело:Wszystko co najważniejsze
Французький лідер Еммануель Макрон переймається майбутнім Росії, яка веде криваву війну проти України. Макрон заявив про необхідність "гарантій безпеки" для Росії, за що опинився під критикою в країнах ЄС, зокрема в Польщі.
Заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський сказав, що заяви Макрона про "гарантії" для Росії – це стратегічна помилка. Він наголосив, що Росії ніхто не загрожує, тому ніяких гарантій не потрібно.
До теми Гарантії безпеки потрібні сусідам, а не Росії, – президент Фінляндії про одіозну заяву Макрона
У Польщі заявили, що в переговорах з Росією немає сенсу
Заяви президента Франції Еммануеля Макрона про необхідність надання гарантій безпеки Росії розцінюється як фатальна стратегічна помилка. Росії не загрожує напад ззовні, вона не потребує додаткових гарантій, тому що їй нічого не загрожує,
– заявив Яблонський.
Заступник глави МЗС Польщі наголосив, що будь-які переговори з кремлівським диктатором Володимиром Путіним не мають сенсу. Він підкреслив, що Росія прагне переговорів не для миру.
"Президент США Джо Байден абсолютно має рацію, коли каже, щоб розмова з Росією мала сенс, вона має бути чесною і заслуговувати на довіру. Наразі Росія не є стороною, що заслуговує на довіру, її мета не в тому, щоб закінчити війну і встановити мир", – резюмував польський дипломат.
Макрон опинився під критикою через скандальну заяву
- Еммануель Макрон намагається підтримувати контакти з Путіним під час війни. Французький лідер неодноразово говорив з диктатором телефоном.
- Навесні Макрон вперше заявив, що Заходу слід подбати про "обличчя Путіна" після війни. Після цієї заяви він вперше опинився під критикою, зокрема в Україні.
- Макрона критикували також союзники. Французькому президенту перепало через заяву про те, що НАТО не буде застосовувати ядерну зброю, якщо це зробить Росія.
- Хоча лідер Франції і вважає помилкою рішення Путіна розпочати війну, він наполягає на тому, що Росії та Україні слід сісти за стіл переговорів. Відповідні заяви Макрона суперечать позиції Заходу, де погоджуються, що режим Путіна повинен програти.
- Нещодавно він вкотре заявив, що для Росії потрібні гарантії безпеки. У ЄС гостро відреагували на такі висловлювання французького лідера. Особливо вони обурили країни Балтії, Польщу та Словаччину, які ініціювали демарш з цього приводу.