Фатальна помилка, – у Польщі дорікнули Макрону через "гарантії" для Росії

Французький лідер Еммануель Макрон переймається майбутнім Росії, яка веде криваву війну проти України. Макрон заявив про необхідність "гарантій безпеки" для Росії, за що опинився під критикою в країнах ЄС, зокрема в Польщі.

Заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський сказав, що заяви Макрона про "гарантії" для Росії – це стратегічна помилка. Він наголосив, що Росії ніхто не загрожує, тому ніяких гарантій не потрібно.

До теми Гарантії безпеки потрібні сусідам, а не Росії, – президент Фінляндії про одіозну заяву Макрона

У Польщі заявили, що в переговорах з Росією немає сенсу

Заяви президента Франції Еммануеля Макрона про необхідність надання гарантій безпеки Росії розцінюється як фатальна стратегічна помилка. Росії не загрожує напад ззовні, вона не потребує додаткових гарантій, тому що їй нічого не загрожує,

– заявив Яблонський.

Заступник глави МЗС Польщі наголосив, що будь-які переговори з кремлівським диктатором Володимиром Путіним не мають сенсу. Він підкреслив, що Росія прагне переговорів не для миру.

"Президент США Джо Байден абсолютно має рацію, коли каже, щоб розмова з Росією мала сенс, вона має бути чесною і заслуговувати на довіру. Наразі Росія не є стороною, що заслуговує на довіру, її мета не в тому, щоб закінчити війну і встановити мир", – резюмував польський дипломат.

Макрон опинився під критикою через скандальну заяву