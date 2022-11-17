Як пропаганда Кремля цинічно обернула ракетну атаку 15 листопада на "тиск на Росію": аналіз ISW

Росіяни завдали масованого ракетного удару по критичній інфраструктурі України 15 листопада. Але пропаганда Кремля не була б собою, якби не намагалася знайти собі виправдання.

Нагадаємо, що під час масованої атаки дві ракети впали у Польщі. Внаслідок цього загинуло двоє мирних мешканців. І саме цю ситуацію пропагандисти вирішили використати на свою користь.

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Падіння ракет у Польщі назвали провокацією

Як зазначають в Інституті з вивчення війни, російські пропагандисти використовували кремлівські наративи. Згідно з ними, ракетний удар по території Польщі – ніщо інше як провокація Заходу. На цьому 16 листопада наголосили у міноборони країни-агресорки. Там зазначили, що заяви українських та іноземних офіційних осіб щодо падіння ракет на території країни НАТО – "навмисна провокація з метою ескалації конфлікту".

Не змовчав і Дмітрій Мєдвєдєв. Він вирішив цинічно звинуватити Захід у наближенні до світової війни. Не обійшлися без критики західних і українських офіційних осіб і російські військові блогери. Мовляв, Росію прагнуть навмисне звинуватити, щоб виправдати зростання підтримки України, а також подальшу ескалацію у Східній Європі.

Були й ті, хто вважає, що цей трагічний інцидент спробували використати, щоб тиснути на Росію. Мовляв, це мало б змусити її припинити ракетну кампанію проти критичної інфраструктури. А ще росіяни переконані, що падіння ракет у Польщі – можливість виправдати відправлення сучаснішої ППО в Україну.

Аналітики зауважили: той факт, що військові блогери повторюють наративи Кремля – очікувана реакція російського інформаційного простору. Адже у Росії продовжують нести нісенітниці про те, що країна-агресорка буцімто протистоїть Заходу. Останній, нагадаємо, намагається всіляко принизити її.

Ефективність української ППО вражає

Нагадаємо, що 15 листопада російські військові атакували Україну понад 90 крилатими ракетами типу Х-101, Х-555, а також "Калібр". Крім того, ворог випустив 10 безпілотників. Усе це загарбники використали для того, щоб бити по об'єктах критичної інфраструктури у низці областей нашої держави. У Повітряних силах зазначили, що вдалося збити 75 ракет, а також усі дрони-камікадзе.

Міністр оборони США Ллойд Остін 16 листопада відзначив ефективність системи NASAMS, наданої нещодавно Україні. Кожен її удар по цілі був влучним. Юрій Ігнат зауважив, що установка відпрацювала 10 з 10 цілей.

Зауважимо, що під час масованого ракетного удару Росія могла використати значну частину своїх ракет. Тож знадобиться ще досить багато часу, щоб ворог міг знову повторити подібну атаку.

Водночас не варто забувати, що загроза ударів залишається. Наприклад, в акваторії Чорного моря перебуває один підводний ракетоносій. Він переносить на собі чотири ракети типу "Калібр".

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