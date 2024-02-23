Безкарність є неприйнятною, – посольство України надіслало термінову офіційну ноту Польщі
Посольство України в Польщі надіслало офіційну ноту до польських органів влади через випадки з розсипаним українським збіжжям. У дипустанові наголосили, що такі випадки є неприйнятними.
Про це на своїй сторінці у мережі повідомив посол України в Польщі Василь Зварич. Він наголосив, що усі причетні до злочинів з розсипаним українським зерном мають бути притягнуті до відповідальності, передає 24 Канал.
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Посольство України надіслало офіційну ноту польським органам влади
Зварич повідомив, що посольство України в Польщі невідкладно надіслало офіційну ноту до польських органів влади. Такою була реакція на черговий інцидент з розсипаним українським збіжжям на кордоні. Зварич наголосив, що Україна вимагає знайти й притягнути винних до відповідальності, а також не допустити подібних інцидентів у майбутньому.
Безкарність є неприйнятною. Злочинці, які зневажають і нищать чуже майно, повинні постати перед законом. Правова держава, якою є Польща, повинна діяти в таких випадках рішуче і безкомпромісно,
– заявив Зварич.
У коментарях під дописом посол України в Польщі додав, що він підтримує зв'язок з польською поліцією. За словами Зварича, за кожним інцидентом з розсипаним збіжжям проводяться слідчі дії.
Ноту надіслали після того, як на польському кордоні на залізничній станції в Дорогуську невідомі пошкодили два українські зерновози та висипали ріпак на землю. В Укрзалізниці наголосили, що збіжжя прямувало транзитом до Німеччини. Також у пресслужбі заявили, що готують звернення до правоохоронних органів Польщі.
Попередні випадки з розсипаним зерном на кордоні
- Польські протестувальники вже не вперше нищать українське зерно. Так, 11 лютого фермери зрізали замки з трьох вантажівок, які стояли на кордоні біля пункту пропуску "Дорогуськ – Ягодин", й висипали з них зерно на землю.
- Другий випадок із зіпсованим українським збіжжям зафіксували 20 лютого біля пункту пропуску "Медика – Шегині". Тоді польські протестувальники перекрили залізницю, відкрили люк одного з вагонів та висипали на землю українське збіжжя. В Укрзалізниці наголосили, що зерно прямувало транзитом до Німеччини.
- Анджей Дуда, коментуючи випадки з розсипаним українським зерном, заявив, що йому дуже шкода, що так вийшло. Разом з тим, президент Польщі заявив, що громадяни демократичної країни мають право на протест.