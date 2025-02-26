У нас інші обов'язки, – кандидат у президенти Польщі виступив проти відправки військ в Україну

Кандидат у президенти Польщі Рафал Тшасковський заявив, що не підтримує відправку польських військ до України. Він зазначив, що польська армія має захищати власний кордон.

Про це чинний мер Варшави, та кандидат від "Громадянської коаліції" на посаду президента Польщі Рафал Тшасковський заявив під час пресконференції, передає кореспондентка 24 Каналу.

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У Польщі виступили проти відправки військ в Україну

Я чітко дав зрозуміти, що польські військові не будуть відправлені в Україну, тому що у нас зовсім інші обов'язки. (...) Наші військові потрібні для того, щоб захистити цей кордон. Нагадаю, що весь час Путін і Лукашенко намагаються дестабілізувати кордон, дестабілізувати мир в Європі. Тому ми потрібні для цього,

– сказав Тшасковський.

Він зазначив, що обговорював пропозиції президента Франції Еммануеля Макрона щодо розміщення військового контингенту в Україні. І хоча сам кандидат у президенти проти вирядження польських військ, він підтримує розміщення солдатів інших країн Європи.

"Сполучені Штати змінюють свою позицію, і ми побачимо, що Україна скаже з цього приводу, тому що її думка є найважливішою, але Польща точно не братиме участі в такій місії. (...) Нехай інші країни також беруть на себе відповідальність, і я можу цьому тільки радіти", – сказав він.

Мер Варшави додав, що Польща є лідером серед країн, які допомагають Україні.