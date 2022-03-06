У Польщі заперечили плани передати Україні винищувачі

Прем'єр-міністр Польщі заявив, що Варшава не планує надавати Києву винищувачі. Також вона не дозволяє використовувати свої аеродроми.

За словами Матеуша Моравецького, Польща надає іншу важливу допомогу. Тому винищувачі МіГ-29 не відправлятиме.

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Польща не надсилатиме свої винищувачі в Україну і не дасть дозволу на використання своїх аеродромів,

– сказав прем'єр.

Він додав, що всі польські літаки МіГ-29 перебувають на своїх базах. Вони марковані знаком військово-повітряних сил Польщі у кольорах червоно-білого державного прапора.

Що цьому передувало

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба казав, що веде переговори з США та Польщею про надання Україні винищувачів. 6 березня американський держсекретар Ентоні Блінкен повідомив, що США надали "зелене світло" на постачання зброї Україні.

За даними ЗМІ, Польща нібито була готова надати Україні винищувачі, однак в обмін на це просила, аби США посилили її авіацію. Спершу у Білому домі вагалися.

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