У Польщі знову спалахнули масштабні протести через заборону абортів: фото, відео

У Польщі набула чинності постанова Конституційного суду, яка майже повністю забороняє аборти. Це призвело до масових демонстрацій. Тисячі людей вийшли на масові протести.

Джерело: Associated Press

Мітингувальники спочатку зібралися біля будівлі суду, а потім пройшли ходою до штаб-квартири панівної партії.

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Масові протести у Польщі проти заборони абортів

Протестувальники вигукували гасла на захист прав жінок на аборти. У Варшаві поліція затримала 3 людей, які нібито "вдерлися на територію Конституційного трибуналу". Організатори протесту повідомили, що правоохоронці також затримали одну з польських лідерок руху за права жінок.

Учасники акції протесту наголошували, що жінки мають вільно вирішувати, що саме робити зі своїм тілом. На одному з плакатів містився надпис "Заборона на аборти – дискримінація найбідніших".

Мовиться про те, що чимало польських жінок виїжджають за кордон, щоб зробити цю процедуру в інших країнах. Однак не всі можуть собі це дозволити.

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Організатори вже оголосили, що масові акції будуть продовжуватися. Протестувальники навіть планують перекривати основні дороги у Варшаві.

Наступний масштабний протест заплановано на суботу, 30 січня.

Протест проти заборони абортів у Польщі / Фото AP, Getty images, EPA

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