Польщу зобов'язали платити по мільйону євро на день: усе через відмову виконати рішення суду ЄС

Суд ЄС у Люксембурзі зобов'язав Польщу сплачувати щоденний штраф у розмірі 1 мільйона євро. Все через відмову Варшави виконувати рішення, яке стосується реформи судової системи країни.

Відповідний вирок винесли під час засідання у середу, 27 жовтня. Його служителі Феміди пояснили необхідністю уникнути "серйозної та непоправної шкоди правопорядку Євросоюзу, а також цінностям, на яких він заснований".

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Водночас у рішенні зазначається, що потрібно також припинити діяльність дисциплінарної палати Верховного суду. Її робота несумісна з нормами ЄС щодо незалежності та неупередженості судової влади.

Окрім цього, суд ухвалив, що окремі положення законодавства ЄС несумісні із конституцією Польщі після того, як польський конституційний суд визнав пріоритет законодавства своєї держави над законами Євросоюзу.

Суперечності між Польщею і ЄС: коротко

У Польщі тривають обговорення та суперечки щодо судової системи. У грудні 2019 року навіть йшлося про ризики виключення Польщі з ЄС.

У лютому 2020 року в Польщі ухвалили закон, за яким можуть карати суддів, які ставлять під сумнів законність рішень чи кадрові призначення. Таке рішення обурило ЄС: там вважають, що держава порушує права суддів і принципи незалежності судової системи.

Суд Європейського Союзу зобов'язав Польщу негайно зупинити застосування національних положень, що стосуються повноважень Дисциплінарної палати Верховного Суду.

Самі ж громадяни Польщі страйкують і не хочуть, щоб у судову систему втручалися ззовні. У ЗМІ почали ширитися чутки про ймовірний вихід Польщі з ЄС. Втім, влада заперечує цей сценарій.